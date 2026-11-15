Estos son los resultados que Pumas necesita para acceder a la LIGUILLA del Apertura 2026

Los Pumas de la UNAM llegarán a la Jornada 17 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX sin el destino en sus manos, aunque aún cuentan con mínimas esperanzas de clasificar a la Liguilla después de que, hace tan solo unos meses, jugaron la final frente a Cruz Azul.

En estos momentos, Pumas ya no depende de sí mismo para acceder a la fiesta grande del futbol mexicano; sin embargo, una serie de resultados podría ayudar a que los del Pedregal accedan a la Liguilla en los últimos lugares, por lo que aquí repasaremos qué necesita para ello.

¿A cuántos puntos podría llegar Pumas como máximo en el Apertura 2026?

Lo primero a tener en cuenta es que, después de 16 fechas disputadas, Pumas se encuentra en el undécimo lugar de la clasificación general con 21 unidades gracias a cinco victorias, seis empates y cinco derrotas, motivo por el cual ya no está en sus manos acceder a la postemporada en México.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Dicho lo anterior, lo primero que tiene que ocurrir es que Pumas venza en su último compromiso a los Rayados de Monterrey en CU para, así, llegar a 24 unidades. Con este puntaje, los capitalinos aún tienen que esperar una serie de resultados que involucran directamente a cinco instituciones de la Liga BBVA MX.

¿Qué necesita Pumas para acceder a la Liguilla del Apertura 2026?

Primero necesita que León se deje puntos en su último partido ante Santos para que no llegue a las 26 unidades, por lo que aquí importaría mucho la diferencia de puntos entre ambos. Del mismo modo, espera que Tuzos tampoco venza a Toluca considerando que Pachuca tiene 22 puntos actualmente.

En adición a ello, Pumas necesita que Xolos no consiga el triunfo ante el Atlante toda vez que los fronterizos tienen 1 puntos más que los del Pedregal. Además, también espera que Rayados tenga una triste actuación en CU y caigan por goleada, mientras que en una importancia menor también necesita que Querétaro no logre el triunfo en la última jornada.