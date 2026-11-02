Cruz Azul: Este es el GRAN SECRETO por el que Andrés Gudiño es titular sobre Kevin Mier

Una de las razones por las que Cruz Azul ha tenido una evolución en los últimos juegos respecto al inicio de temporada deriva de la cantidad de cambios que Joel Huiqui ha hecho en su esquema inicial, y parte de estas modificaciones incluyeron el regreso a la titularidad de Andrés Gudiño.

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Con 29 años de edad, el guardameta mexicano ha recibido una nueva titularidad de la mano de Joel Huiqui, quien ha decidido enviar a Kevin Mier al banquillo de suplentes (hasta antes del último juego ante León). Ahora bien, ¿cuál es el secreto de Andrés Gudiño para ser el portero titular de Cruz Azul en este cierre de torneo?

Por esta razón Andrés Gudiño es titular en Cruz Azul por encima de Kevin Mier

De acuerdo con información del periodista Carlos Ponce de León, una de las razones por las cuales Andrés Gudiño ha vuelto a la titularidad con Cruz Azul deriva del trabajo que un coaching personal ha tenido con él, mismo que le ha devuelto la confianza bajo los tres postes.

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La fuente señala que este personaje no solo ha ayudado a que Andrés tenga un buen nivel en el campo, sino que, además, también es el mismo coaching personal de Joel Huiqui, entrenador celeste que habría confiado nuevamente en él por encima del guardameta nacido en Colombia.

Otro punto a destacar es que Gudiño tiene como objetivo principal mantenerse en la institución renovando su vínculo contractual, hecho que se puede lograr de manera más sencilla si es que mantiene su nivel y se confirma como el portero titular de Cruz Azul en la próxima Liguilla.

¿Andrés Gudiño se mantendrá en Cruz Azul para la próxima temporada?

Mientras se resuelve el tema de la Liguilla para Cruz Azul, es natural pensar que será Andrés Gudiño quien se mantenga en la institución para la siguiente temporada, por lo que el sacrificado en esta posición sería un Kevin Mier que, dicho sea de paso, generaría un cupo más de No Formado en México para el club.

