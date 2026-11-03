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Cruz Azul reacciona al triste fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador de Tenerife

En las últimas horas se hizo viral la reacción de Cruz Azul, equipo de la Liga BBVA MX, ante la triste muerte de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife.

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|X: Tenerife / PNGWING

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Se trata de uno de los momentos más tristes y consternados en la historia del futbol español. En las últimas horas, el Tenerife de la segunda división ibérica confirmó el fallecimiento de su jugador Jesús de Miguel, por lo que varias instituciones, entre ellas Cruz Azul, han reaccionado al respecto.

cruz azul

Fue cerca de las 8 de la mañana (hora España) cuando el Tenerife confirmó la triste noticia del deceso de Jesús de Miguel, esto después de una terrible entrada de parte del portero del CF Andorra Jesús Owono, misma que lo llevó directamente al hospital de donde, trágicamente, ya no pudo salir.

¿Cómo reaccionó Cruz Azul a la muerte de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife?

A través de un comunicado en su cuenta de X, el Tenerife confirmó la muerte de Jesús de Miguel después de complicaciones de salud derivadas del último compromiso que tuvo en la segunda división española, más precisamente tras el impacto que sufrió en el centro del campo a manos de Owono.

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Ante ello, varias instituciones y personalidades del mundo del futbol reaccionaron en cuestión de minutos y una de ellas fue Cruz Azul, quien a través de su CM compartió el siguiente mensaje: “Nuestras condolencias con la familia y amigos de Jesús de Miguel Alameda. Descanse en paz”.

¿Qué otras instituciones reaccionaron a la muerte de Jesús de Miguel?

Así como Cruz Azul, otra institución que de inmediato sorprendió por su respuesta fue la cuenta del PSG en Español, la cual envió sus condolencias al Tenerife por lo sucedido. De la misma forma, la cuenta oficial del Manchester United también dejó un sentido mensaje al respecto de lo ocurrido.

El Arsenal, el Fenerbahce, el Liverpool y la Juventus también se unieron a la causa de mostrar solidaridad ante lo ocurrido en la segunda división de España. Finalmente, jugadores o exfutbolistas tales como Eder Militao y Gerard Piqué también reaccionaron ante lo ocurrido con Jesús de Miguel.

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