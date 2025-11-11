¡MUCHO OJO! Quienes son los uruguayos que convocó Marcelo Bielsa para enfrentar a México

La selección de Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa, tiene en su lista de convocados para la Fecha FIFA de noviembre seis futbolistas que militan en la Liga BBVA MX , quienes viajarán para el partido frente a México en Torreón (Territorio Santos Modelo) el sábado 15 de noviembre. La convocatoria confirma la presencia de varios jugadores que han tenido peso en sus clubes durante el Apertura 2025 y añade interés extra al duelo amistoso por la relación directa con el balompié mexicano.

¿En qué equipos militan los uruguayos de la Liga BBVA MX convocados por Bielsa?

Los uruguayos provenientes de la Liga BBVA MX incluidos en la nómina son: Sebastián Cáceres (Club América), Brian Rodríguez (Club América), Rodrigo “Búfalo” Aguirre (Club América), Santiago Mele (Monterrey), Juan Manuel Sanabria (Atlético San Luis) y la sorpresa Santiago Homenchenko (Querétaro).

La presencia de tres jugadores de las Águilas (Cáceres, Rodríguez y Aguirre) resalta la dependencia que Bielsa está mostrando en el rendimiento de los elementos que compiten en México, en especial en el combinado azulcrema. La convocatoria tiene consecuencias inmediatas para los clubes de la Liga BBVA MX, ya que los entrenadores deberán ajustar sus planes durante la ventana FIFA.

El 'Loco' le da minutos a los jovenes en Uruguay

Además de la lista principal, Bielsa incorporó a juveniles como invitados para entrenar con el plantel mayor, una práctica que ha repetido en otras ventanas y que forma parte de su política de renovación y observación de talento. La visita de Uruguay a Torreón no solo será relevante por el nivel futbolístico, sino también por el atractivo extra que genera ver a jugadores del campeonato local enfrentarse a la Selección Mexicana en su casa, en un ensayo que servirá a ambas selecciones para ajustar ideas antes de retos mayores.

En definitiva, la lista de Bielsa confirma la importancia de la Liga BBVA MX como proveedor de talento para la Celeste en esta Fecha FIFA y deja en claro que la relación entre ambos fútboles seguirá ofreciendo episodios de alta relevancia en el calendario internacional.

