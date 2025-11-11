Este entrenador es ideal para Pachuca y la directiva lo ignora desde hace años.

Tras el duro castigo que sufrió Pachuca de cara al Play-In , la directiva de los Tuzos decidió despedir a Jaime Lozano como el entrenador del primer equipo profesional varonil de la institución. En ese sentido, trascendió un nombre como su posible reemplazo. Sin embargo, un informe de la IA de ChatGPT reveló cuál sería la mejor opción y que los directivos ignoran.

Según la inteligencia artificial, Eduardo Fentanes es la opción poco considerada por la directiva de Pachuca y que sería una opción que encaje perfectamente para el banquillo de Club Pachuca después de la salida de Jimmy Lozano (que no cumplió una promesa) . Tiene varios puntos que hacen que encaje perfectamente para dirigir a la institución hidalguense.

¿Por qué Eduardo Fentanes sería ideal para reemplazar a Jaime Lozano en Pachuca?

De acuerdo a la IA de Chat GPT, hay varios puntos por los que el Fentantes es una opción muy buena pensándolo como proyecto a largo plazo:

Nacionalidad: es mexicano, lo cual puede ayudar a conectar mejor con la identidad del club, la afición y los jugadores nacionales.

es mexicano, lo cual puede ayudar a conectar mejor con la identidad del club, la afición y los jugadores nacionales. Tiene una formación sólida: diplomados internacionales, experiencia como analista para la Selección Nacional, lo que le da un perfil moderno de entrenador que entiende análisis, metodología y proceso.

diplomados internacionales, experiencia como analista para la Selección Nacional, lo que le da un perfil moderno de entrenador que entiende análisis, metodología y proceso. Pasado: Tiene experiencia en la Liga MX y recientemente quedó sin equipo (se despidió de Club Necaxa en octubre de 2024).

Tiene experiencia en la Liga MX y recientemente quedó sin equipo (se despidió de Club Necaxa en octubre de 2024). Perfil canterano y joven: Pachuca es un club que históricamente apuesta por cantera, identidad, jóvenes y estructura — Fentanes ha trabajado con juveniles y entiende bien ese tipo de proyecto.

Eduardo Fentanes sería ignorado por Pachuca

Más allá de la recomendación de la IA, Fentanes no ha sido recientemente vinculado mediáticamente como candidato para ser sucesor de Jimmy en Pachuca. Además, puede ser mal visto porque su último paso no fue exitoso en Necaxa. Tuvo alrededor de un 40 % de efectividad en su cargo, cifras que pueden generar dudas.

Además de todo eso, Pachuca necesita un buen resultado a corto plazo en el Play-In contra Pumas UNAM. En cambio, Fentanes contrasta con su estilo más de proceso y desarrollo. No obstante, la IA aseguró: “Eduardo Fentanes es una apuesta inteligente y podría conectar bien con la filosofía del club”.

Los números de Jaime Lozano en Pachuca

Partidos dirigidos: 24

Encuentros ganados: 8

Juegos empatados: 5

Duelos perdidos: 11

Porcentaje de puntos obtenidos: 40,27%

Canteranos debutantes: 0 (el primer entrenador desde 2009 que no le da lugar a la cantera)

¿Quién sería el verdadero reemplazo de Jimmy Lozano en Pachuca?

Más allá de que la IA pidió a Fentanes, Esteban Solari sería el apuntado por Pachuca tras el despido de Jaime Lozano. El entrenador argentino jugó en Pumas UNAM, el cual ahora será el próximo rival de los Tuzos en el Play-In del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

