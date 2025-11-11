Álvaro Fidalgo daría una noticia que enloquecerá a todos: muchos estarían contentos y otros NO

La Selección Mexicana ya se está preparando para afrontar el Mundial 2026 y, próximamente, enfrentarán a Uruguay durante la fecha FIFA de noviembre , partido que será transmitido por TV Azteca. No obstante, en medio del parate por selecciones, el futbolista del Club América, Álvaro Fidalgo, sorprendió a todo México con una decisión de último momento.

Álvaro Fidalgo se sumaría a la Selección Mexicana

Según reportes, el mediocampista de nacionalidad española pasará a jugar en la Selección Mexicana a partir del año 2026. Fidalgo habría recibido el llamado de Javier Aguirre para conocer su situación y aceptó un futuro llamado por parte del equipo nacional, descartando la posibilidad de representar a España. Cabe destacar que TV Azteca transmitirá los partidos de México durante la Copa del Mundo 2026 .

Club América Fidalgo se sumaría a la Selección Mexicana en 2026

Álvaro Fidalgo recibiría su primer llamado a la Selección Mexicana en enero

Distintas fuentes indican que el cuerpo técnico de México tiene intenciones de convocar al mediocampista del América para los amistosos que jugará el equipo durante el mes de enero de 2026. Sin embargo, Fidalgo no podrá participar de forma directa en la gira que hará la Selección Mexicana por Centroamérica debido a que cumplirá con los requisitos recién en el mes de febrero, por lo que solamente entrenara con el resto del plantel.

TE PUEDE INTERESAR:



Si bien es cierto que Fidalgo ya cuenta con pasaporte mexicano desde el mes de diciembre de 2024, aún no puede jugar con México debido a que no cumplió con los cinco años de residencia dentro del país. El español llegó a tierras aztecas en enero de 2021, por lo que cumplirá con la normativa impuesta por la FIFA el próximo mes de febrero de 2026.

El posible debut de Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana

Dejando de lado la fecha FIFA de noviembre, la próxima jornada de selecciones se jugará en el mes de marzo de 2026. Esta es la fecha tentativa para que el futbolista del América tenga su debut absoluto con la Selección Mexicana. En este contexto, hay altas probabilidades de que Fidalgo sea convocado de cara al Mundial 2026, siempre y cuando se encuentre en condiciones.

Álvaro Fidalgo genera opiniones divididas en redes sociales

Si bien muchos fanáticos aplaudieron la llegada de Fidalgo a la Selección Mexicana, otros creen que no era necesario. “Lo hubiera entendido hace un par de años, pero ahora tenemos una excelente generación de mediocampistas jóvenes”, soltó un aficionado en X, mientras que otro comentó: “De verdad que somos una caricatura, llamando y llamado a gente de otros países”.