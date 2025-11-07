¡MUCHO OJO! La estrella de Chivas que está MUY cerca de romper el récord de Omar “N” con más goles en el club

Alicia Cervantes está a seis goles del récord histórico de anotaciones del Club Deportivo Guadalajara. Con una cuenta de 154 goles con la camiseta rojiblanca, cifra que la ubica ya entre los máximos artilleros de la institución, la delantera tapatía se encuentra a seis dianas de igualar la marca de Omar Bravo, quien registra 160 goles como máximo goleador histórico del club.

¿Cómo ha sido la carrera de Licha Cervantes en Chivas?

La carrera de Cervantes con Chivas ha ido en ascenso desde su llegada: rompió barreras dentro del futbol femenil y, además de ser la goleadora más destacada del plantel, ha colocado su nombre en la discusión sobre los grandes referentes del club en ambos ramos. Superar a figuras históricas como Omar Bravo y situarse por encima de referentes del pasado como Salvador “Chava” Reyes (156 goles) sería un hito no sólo para ella, sino para la historia del Guadalajara en sus estadísticas generales.

La cercanía del récord pone foco en varios elementos: la consistencia de Cervantes en torneos nacionales, su efectividad en partidos clave y el soporte de un equipo que le genera ocasiones. A falta de solamente seis tantos para empatar a Bravo, cada partido se convierte en una nueva oportunidad para que la atacante escriba una página más en la historia del Rebaño.

¿Qué representaría para Chivas Femenil que Alicia Cervantes sea la máxima goleadora de la institución?

De concretarse la hazaña, Cervantes no solo igualaría a una leyenda rojiblanca, sino que también reforzaría el impacto y la trascendencia del futbol femenil dentro de la narrativa histórica de Chivas: un logro que trascendería lo estadístico y que simbolizaría la evolución del club en ambas ramas. Por ahora, la cuenta queda clara: Omar Bravo 160, Salvador Reyes 156 y Alicia Cervantes 154, y la expectativa está servida cada vez que Cervantes pisa el campo.

