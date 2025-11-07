Este crack de Chivas es muy joven, pero quiere quedarse en ese equipo para siempre (hasta retirarse)

Para los equipos de la Liga BBVA MX, retener a sus mejores jugadores es cada vez más complicado, ya sea por el deseo de muchos de dar el salto a Europa o por las pretensiones económicas que puedan tener. Sin embargo, parece ser que Chivas no tendrá problemas a la hora de renovar a Erik Gutiérrez.

Según informó el medio partidario Rebaño Sagrado, el futbolista de 30 años tendría intenciones de seguir en Guadalajara varios años, contemplando incluso la posibilidad de retirarse allí. Parece ser que, pese a no ser uno de los jugadores más utilizados por Gabriel Milito en el Apertura 2025, el ex Pachuca no está desesperado por marcharse.

Instagram Erik Gutiérrez / @gutigalaviz

Gutiérrez llegó a Chivas a mediados de 2023, proveniente del fútbol neerlandés. En dialogo con el medio Trouw, aseguró que no quería "desperdiciar otro año" de su carrera con pocos minutos y que una vuelta a México sería lo mejor. Pocos imaginaron en aquel momento que Guti fuera a disfrutar tanto vestir la playera rojiblanca.

Acorde a la información de la web Transfermarkt, el futbolista tiene contrato con Guadalajara hasta junio de 2027. De todas formas, a juzgar por lo cómodo que se siente allí, es probable que lo extienda por más años.

Chivas se quiere meter en la Liguilla

A falta de una jornada para el cierre de la Fase Regular del Apertura 2025, Chivas marcha sexto y, por el momento, se clasificaría a la Liguilla en busca del título. Sin embargo, no puede descuidarse si no quiere caer a la zona de play-in.

En el último enfrentamiento de esta etapa, recibirá a Rayados en el Estadio Akron el próximo sábado desde las 17:07. El Rebaño Sagrado tiene 26 puntos y con un empate se asegurará el pase a los play-off. En caso de perder, dependerá de lo que ocurra con Juárez, que enfrentará a Querétaro.