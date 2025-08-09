Estrella de Hollywood reacciona a goleada de Tigres

La victoria de los Tigres en una edición más del Viernes Botanero no pasó desapercibida. El abultado triunfo sobre la Franja del Puebla dejó buenas sensaciones en los aficionados ‘felinos’ y uno de los más famosos reaccionó en redes sociales. Rob Schneider; estrella de Hollywood celebró el triunfo de su equipo favorito y estuvo atento al partido que transmitió TV Azteca Deportes.

''QUE?!!! Increíble VAMOS @TigresOficial.’', escribió el actor de películas como ''Son Como Niños’’ o ''Como si fuera la primera vez’’ en su cuenta oficial de Twitter. Cabe recordar que, el amor del estadounidense por los Tigres se debe a la afición de su esposa mexicana;Patricia Maya por el cuadro regio.

Enamorado de Ángel Correa

Además, citó el tanto del extremo argentino:''Muy especial Bienvenido amigo!!’' El ex jugador del Atlético de Madrid cayó de pie en Nuevo León y se ha convertido en uno de los jugadores favoritos a pesar de su poco tiempo en el futbol mexicano. Correa lleva cinco goles en el mismo número de partidos con los felinos (Leagues Cup y Liga MX) y parece que Guido Pizarro encontró a su pieza estelar.

Dos partidos importantes en puerta

Los Tigres de la UANL recibirán al América el 16 de agosto en el ‘Volcán’, partido correspondiente a la jornada 5 del Torneo Apertura 2025 y cuatro días después se verán las caras con Lionel Messi y el Inter Miami en los cuartos de final de la Leagues Cup. De sacar buenos resultados en estos dos cotejos, los pupilos de Pizarro se meterían en las semifinales del certamen internacional y en plano local, podrían seguir de líderes en la tabla general.