OFICIAL: Horarios definidos para los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025

Todo listo en para la Fase Eliminatoria de la Leagues Cup 2025. Luego de la Primera Etapa de competencia en la que los equipos de la Liga BBVA MX y la MLS se enfrentan, este viernes 8 de agosto se dieron a conocer las fechas y horarios de los partidos de Cuartos de Final en el certamen internacional.

Entre los equipos de la Liga BBVA MX que lograron el pase a la siguiente ronda de la competencia, Toluca, Pachuca, Tigres y Puebla obtuvieron el boleto a la Ronda Eliminatoria. Por parte de la Major League Soccer avanzaron Seattle Sounders, Inter Miami, LA Galaxy y Orlando City.

Para definir los cruces en la instancia de Cuartos de Final, los choques se acomodaron en un orden inverso de clasificación, es decir, Liga BBVA MX 1 vs MLS 4, Liga BBVA MX 2 vs MLS 3, Liga BBVA MX 3 vs MLS 2, Liga BBVA MX 4 vs MLS 1. Dejando los partidos de 4tos de Final de la siguiente forma:



Toluca (1 Liga MX) vs Orlando City (4 MLS)

Pachuca (2 Liga MX) vs LA Galaxy (3 MLS)

Tigres (3 Liga MX) vs Inter Miami (2 MLS)

Puebla (4 Liga MX) vs Seattle Sounders (1 MLS)

¿Cuándo son los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025?

A pesar de que el sitio oficial de la Leagues Cup indicaba que los juegos de Cuartos de Final se iban a disputar el 19 y 20 de agosto, la organización ha revelado que los cuatro partidos se van a jugar el miércoles 20 en diferentes horarios.

Inter Miami vs Tigres - 6:00 PM (Tiempo de la CDMX).

Toluca vs Orlando City - 7:00 PM (Tiempo de la CDMX).

Seattle Sounders vs Puebla - 9:00 PM (Tiempo de la CDMX).

LA Galaxy vs Pachuca - 9:45 PM (Tiempo de la CDMX).

