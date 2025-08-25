Estrella del Manchester City dejará la Premier League para llegar a un gigante de Italia

Una de las estrellas del Manchester City en la Premier League podría dejar la plantilla de Pep Guardiola para dar el salto a un gigante del futbol italiano, se trata del mediocampista alemán de 34 años, Ilkay Gundogan, quien suma 14 títulos con los “Citizenz” incluidad 5 ligas y una Champions League.

El club de la Serie A que estaría interesado en fichar a Gundogan es la Juventus, el club más ganador del país de la bota que busca volver a ser el máximo protagonista del calcio, sin embargo, equipos como el Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund de Alemania también se han sumado a la lista.

Te podría interesar: Fue bicampeón en la Liga BBVA MX, jugó un Mundial, pero mientras jugaba fue anexado en la clínica de Julio César Chávez

Los números de Gundogan en el MAnchester City

Después de 8 años en la institución de la Premier League en donde registró más de 350 partidos, 65 goles y 47 asistencias, podría poner fin a una era en el City, siendo una de las máximas figuras de la última decada en Inglaterra.

La Vecchia Signora quiere beneficiarse del bajo costo del alemán que ya ha jugado en 3 de las principales ligas de Europa como la Premier League, Bundesliga y Liga Española, además buscan un hombre que pueda ser líder en el vestidor para combinar la juventud de la plantilla.

Te podría interesar: Real Madrid buscaría desprenderse de estos dos defensas

Resumen del partido: Juárez 2-1 Santos | Jornada 6 | Apertura 2025

Gundogan es uno de los futbolistas que superan los 30 años de edad que dejarían la plantilla de los Citizens, en una renovación del club tal como fue la salida de Kevin De Bruyne, además de la posible salida de Ederson y Manuel Akanji.