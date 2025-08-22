Real Madrid buscaría desprenderse de estos dos defensas

El futuro de Antonio Rudiger y de David Alaba en el Real Madrid parece que ha tomado un giro inesperado. De acuerdo con fuentes de medios españoles, la directiva merengue no renovaría el contrato de los defensas, que expira en 2026, poniendo fin a su ciclo en la Casa Blanca.

La información apunta a que ambos jugadores tendría dudas sobre su condición física y nivel a largo plazo, tras una temporada que estuvo llena de deficiencias. A sus 32 y 33 años respectivamente, ambos son conscientes que la edad juega en factor grande esta decisión. Luego de haber sido pieza clave en la zaga madridista durante los últimos años, el club ya estaría evaluando otras opciones para rejuvenecer su defensa.

Piezas claves e históricas, dan lugar a nuevas generaciones

La situación también afectaría a David Alaba, cuyo rendimiento ha recaído tras las lesiones. Con ambos centrales fuera de los planes futuros, la directiva encabezada por Florentino Pérez ya comenzaría a mover sus fichas en el mercado, como la reciente adquisición de Dean Huijsen. Además, entre los nombres que suenan con fuerza destaca la de Ibrahima Konaté, una de las figuras del Liverpool, que parece encajar con el perfil buscado por el cuadro madrileño.

Aunque todo indica a que Rudiger no continuaría, su legado en la capital española estará asegurado. Su entrega y carácter lo han convertido en un ídolo para la afición, que siempre le recordará por sus sacrificios en la cancha.

Mientras el club prepara su salida, el alemán tiene por delante una última temporada para despedirse por todo lo alto. Sea cual sea su destino, su paso por el Madrid ya quedó grabado con letras doradas.

