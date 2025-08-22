Fue bicampeón en la Liga BBVA MX, jugó un Mundial, pero mientras jugaba fue anexado en la clínica de Julio César Chávez

Carlos “Gullit” Peña estuvo anexado 18 días en la clínica de rehabilitación del campeón mexicano Julio César Chávez en el año 2018, cuando el jugador llegó como flamante refuerzo para Cruz Azul. El bicampeón de la Liga BBVA MX con León, quien reveló recientemente en cuál equipo le hubiera gustado jugar , ha sido objeto de críticas ya que en reiteradas ocasiones ha sido grabado con algunas copas de más.

El mundialista con México en Brasil 2014, quien hace un año debutó con un equipo de futbol amateur , reveló en el podcast El Reportero que su anexo fue estrategia y no tanto por tener problemas con la bebida, pues era publicidad para la clínica y además le ayudaría a mejorar su imagen, ya que por este tiempo fue cuestionado por los aficionados celestes que le llamaban “borracho”.

@gullitpena_27 Carlos “Gullit” Peña ingresó 18 días a la clínica de rehabilitación de Julio César Chávez en 2018

Peña detalló que Julio César lo recibió bien y le dio consejos mientras permaneció en la clínica de rehabilitación. “Apoya demasiado a la gente. Iba por mí, me llevaba con su familia a que nos prepararan caldo de res y me daba consejos. Me llevó a su casa donde tenía los trajes y conviví con él todos los días”, contó.

TE PUEDE INTERESAR:



Las polémicas de Carlos “Gullit” Peña con Cruz Azul que lo orillaron a acudir a la clínica de Julio César Chávez

Carlos “Gullit” Peña llegó a Cruz Azul en 2018 en calidad de préstamo, proveniente del Rangers de Escocia a petición de Pedro Caixinha. Sin embargo, el jugador solo estuvo 6 meses en la Máquina, ya que sus temas extra cancha no lo dejaron brillas como lo esperaba.

La primera controversia fue cuando “Gullit” fue captado comprando cervezas en una tienda de abarrotes tras salir de un entrenamiento en la Noria. Los rumores de que el mediocampista tenía problemas con la bebida explotaron cuando en estado de ebriedad orinó la fuente de un prestigioso hotel, para después desvanecerse.

Estos temas extra cancha obligaron a Cruz Azul a rescindir el préstamo que tenían de un año con Peña, por lo que el futbolista tuvo que jugar los siguientes 6 meses en Necaxa antes de regresar a Escocia.