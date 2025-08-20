La estrella norteamericana de la WWE que confesó su amor por el América

El Grande Americano se ha convertido en un luchador que llama mucho la atención, con su estilo, su personaje y la conexión que sobre todo ha hecho con el público mexicano.

Ahora el Grande Americano en un ejercicio de preguntas rápidas respondió a varios cuestionamientos y uno de esos encantó a sus seguidores al irle a las Águilas del América.

Grande Americano, un aficionado al América

El Grande Americano ya ha estado en México, y se ha contagiado de toda la cultura, gastronomía y hasta de la afición al futbol y a uno de los equipos de mayor tradición.

Así al plantearle la pregunta sobre su afición en un equipo de futbol, respondió que “al América”.

Año de debut: Hace un chingó



Nacionalidad: Soy Mexicano wey



Signo Zodiacal: Cáncer



Comida favorita: Tacos y tostadas



Hobby: Lucha Libre



Canción favorita para entrenar: Cielito lindo



Luchador favorito de la infancia: El Santo



Finisher Favorito: Hurracarana



Equipo favorito: El Ámerica



Mayor miedo: Nada, soy el Grande Americano



El Grande Americano y el misterio de su personaje

El Grande Americano, se presenta como un luchador legendario con antecedentes recónditos. Además El Grande Americano genera misterio por saber quién es el que le da vida.

Curiosamente y de forma extraoficial se dice que podría ser Ludwing Kaiser, pues a raíz de su aparición del Grande Americano, Ludwing ha dejado de presentarse, pero además Ludwig siempre está en las giras.

También se llegó a decir que era Chad Gable, pero no existen pruebas de que sea alguno de estos dos gladiadores.