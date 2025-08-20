deportes
La estrella norteamericana de la WWE que confesó su amor por el América

El Grande Americano, luchador que sigue ganando seguidores en México y el mundo, confesó que tiene un profundo amor por las Águilas del América.

La estrella norteamericana de la WWE que confesó su amor por el América Grande Americano
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Lucha Azteca
El Grande Americano se ha convertido en un luchador que llama mucho la atención, con su estilo, su personaje y la conexión que sobre todo ha hecho con el público mexicano.

Ahora el Grande Americano en un ejercicio de preguntas rápidas respondió a varios cuestionamientos y uno de esos encantó a sus seguidores al irle a las Águilas del América.

Grande Americano, un aficionado al América

El Grande Americano ya ha estado en México, y se ha contagiado de toda la cultura, gastronomía y hasta de la afición al futbol y a uno de los equipos de mayor tradición.

Así al plantearle la pregunta sobre su afición en un equipo de futbol, respondió que “al América”.

  • Año de debut: Hace un chingó
  • Nacionalidad: Soy Mexicano wey
  • Signo Zodiacal: Cáncer
  • Comida favorita: Tacos y tostadas

  • Hobby: Lucha Libre

  • Canción favorita para entrenar: Cielito lindo
  • Luchador favorito de la infancia: El Santo
  • Finisher Favorito: Hurracarana
  • Equipo favorito: El Ámerica
  • Mayor miedo: Nada, soy el Grande Americano

El Grande Americano y el misterio de su personaje

El Grande Americano, se presenta como un luchador legendario con antecedentes recónditos. Además El Grande Americano genera misterio por saber quién es el que le da vida.

La estrella norteamericana de la WWE que confesó su amor por el América Grande Americano

Curiosamente y de forma extraoficial se dice que podría ser Ludwing Kaiser, pues a raíz de su aparición del Grande Americano, Ludwing ha dejado de presentarse, pero además Ludwig siempre está en las giras.

También se llegó a decir que era Chad Gable, pero no existen pruebas de que sea alguno de estos dos gladiadores.

La estrella norteamericana de la WWE que confesó su amor por el América Grande Americano

