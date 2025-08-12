Extranjero estrella dejaría a los Tigres y partiría al futbol de Arabia Saudita

El defensor brasileño Samir Caetano habría sido vendido por los Tigres UANL al Al-Najma SC de la Saudi Pro League, poniendo fin a su etapa en la Liga BBVA MX . La operación se supone que se logró concretar el 10 de agosto de 2025, tras negociaciones que culminaron en un traspaso valuado entre seis y siete millones de dólares de acuerdo a reportes, cifra que representa una inyección económica importante para el club regiomontano.

¿Cuando llegó Samir a la Liga BBVA MX y de dónde venía?

Samir llegó a Tigres en agosto de 2022 procedente del Watford de Inglaterra. Durante su paso por el equipo felino disputó 74 partidos oficiales, anotó tres goles y dio dos asistencias. Fue parte fundamental en la conquista de tres títulos durante 2023: el Clausura de la Liga BBVA MX, el Campeón de Campeones y la Campeones Cup. Sin embargo, su protagonismo fue disminuyendo con el paso de las temporadas.

En el Apertura 2024 no disputó ni un solo minuto y para el Clausura 2025 fue cedido a préstamo al Mazatlán FC, donde participó en 14 encuentros antes de regresar a Tigres. Su salida definitiva libera una plaza de extranjero y aligera la masa salarial, lo que permitirá a la directiva reforzar la plantilla de cara a lo que resta del Apertura 2025.

¿A qué equipo llegaría Samir en el futbol de Arabia Saudita?

El destino de Samir será el Al-Najma SC, uno de los clubes que compite en una Saudi Pro League en pleno crecimiento, liga que en los últimos años ha atraído a figuras internacionales como Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. A sus 30 años, el zaguero brasileño tendrá la oportunidad de relanzar su carrera en un entorno competitivo que ha incrementado su visibilidad a nivel global.

Para Tigres, la venta de Samir representa un movimiento estratégico tanto en lo deportivo como en lo económico, mientras que para el jugador significa un nuevo reto profesional tras su paso por el fútbol mexicano, inglés y ahora en el emergente mercado árabe.

