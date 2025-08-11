Cruz Azul no lo quiso, sonaba para América y sorprendió al saberse el equipo al que finalmente llegaría

Fue buscado por Cruz Azul hace un par de años, pero una supuesta lesión lo marginó de firmar con los de La Noria, llegó a sonar hasta para convertirse en el nuevo delantero del América, pero todo quedó como un rumor y ahora Eduardo Aguirre se podría convertir en el nuevo goleador de los Pumas, que mucha falta les hace, pues el fin de semana no pudieron contra el Necaxa y la falta de profundidad en el ataque se vio a lo largo de los 90 minutos.

La única posición que le falta cubrir a los Pumas de la UNAM es la delantera , pues con la llegada de Keylor Navas hace unas semanas llenaron ese hueco que hasta el momento les ha dado una victoria y un empate, pero ahora requieren de un goleador y el elegido sería Eduardo Aguirre, actual futbolista del Atlas.

@laloaguirre146 Eduardo Aguirre podría ser la pesadilla de Messi e Inter Miami, ya que ha tenido un gran arranque en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

¿Por qué Eduardo Aguirre no llegó al Cruz Azul?

En 2023, Eduardo Aguirre estuvo muy cerca de firmar con el Cruz Azul, pero después de unos exámenes médicos se le diagnosticó que llegaba lesionado y, por lo mismo, no pudo firmar con los de La Noria, pese a que ya estaba entrenando con el equipo. Ahora en la UNAM sería el delantero que le haga competencia a Guillermo Martínez.

Sin la salida de otro extranjero, en Pumas fueron a buscar un delantero en el mercado local y estarían muy cerca de hacerse de los servicios del “Mudo” Aguirre, quien surgió en Santos, llegó a sonar para América y en el Atlas no vive su mejor momento, pero es un delantero rentable y con experiencia en la Selección Nacional de México.

Pumas necesita un delantero de manera urgente

Diversos rumores surgieron sobre el nuevo delantero de los Pumas, que si era africano y llegaría del futbol de España o que si había militado en el balompié ingles y actualmente esta en Arabia, pero tras no encontrarle equipo a Pedro Quispe, ahora los de la UNAM se conformarán con el marcador local.

Aún no hay nada oficial y se espera que en los próximos días se dé a conocer algo, pero por lo pronto los dirigidos por Efraín Juárez solamente acumulan cuatro puntos, producto de dos derrotas, una victoria y un empate. El próximo duelo de los universitarios es ante el actual campeón de la Liga MX, el Toluca.