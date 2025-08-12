deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

OFICIAL: Selección Mexicana confirma RIVAL rumbo al Mundial 2026

Mediante redes sociales, la Selección Mexicana hizo oficial el enfrentamiento ante Ecuador, partido amistoso rumbo a la Copa del Mundo de 2026

Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana
Oscar Rodríguez
Selección Azteca
Compartir

A menos de un año para la Copa del Mundo de 2026 con sede en México, Estados Unidos y Canadá, la Selección Mexicana ha confirmado a un rival sudamericano rumbo a la justa del siguiente año.

Mediante redes sociales, el conjunto nacional dio a conocer el enfrentamiento ante Ecuador, partido a disputarse en la cancha del Estadio Akron el próximo 14 de octubre.

Historial de México vs Ecuador

Con el pasar de los años, el historial de México vs Ecuador es favorable. El equipo ahora dirigido por Javier Aguirre tiene un registro de 24 compromisos disputados frente a La Tricolor, mismos en los que arroja un balance de 14 victorias, 6 juegos empatados y 4 duelos perdidos.

Entre otros partidos confirmados por la Selección Mexicana se encuentran el de Japón el 6 de septiembre, Corea del Sur el 9 de septiembre y Colombia el 11 de octubre del presente año. La Copa del Mundo de 2026 se va a disputar del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio de 2026.

Te puede interesar: OFICIAL: Horarios definidos para los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Resumen México vs Suiza
Selección Azteca
Resumen México 2-4 Suiza | Partido amistoso, Fecha FIFA
Reider, México vs Suiza
Selección Azteca
¡Gol de Fabian Rieder! México 2-4 Suiza | Fecha FIFA
Ángel Sepúlveda, México vs Suiza
Selección Azteca
¡Gol de Ángel Sepúlveda! México 2-3 Suiza | Fecha FIFA
Ndoye, México vs Suiza
Selección Azteca
¡Gol de Dan Ndoye! México 1-3 Suiza | Fecha FIFA
Amdouni, México vs Suiza
Selección Azteca
¡Gol de Zeki Amdouni! México 1-2 Suiza | Fecha FIFA
Santiago Gimenez, México vs Suiza
Selección Azteca
¡Gol de Santiago Gimenez! México 1-1 Suiza | Fecha FIFA
Embolo, México vs Suiza
Selección Azteca
¡Gol de Breel Embolo! México 0-1 Suiza | Fecha FIFA
Alexis Vega, Selección Mexicana
Selección Azteca
Alexis Vega revela que el tener jugadores en Europa enriquece a la Selección Mexicana
Thumbnail
Selección Azteca
César Montes revela los aprendizajes que le ha dejado Rafa Márquez a la Selección Mexicana
Thumbnail
Selección Azteca
El Piojo Alvarado explica la diferencia que se siente en la Selección Mexicana con el Vasco Aguirre
×
×