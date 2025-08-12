OFICIAL: Selección Mexicana confirma RIVAL rumbo al Mundial 2026

A menos de un año para la Copa del Mundo de 2026 con sede en México, Estados Unidos y Canadá, la Selección Mexicana ha confirmado a un rival sudamericano rumbo a la justa del siguiente año.

Mediante redes sociales, el conjunto nacional dio a conocer el enfrentamiento ante Ecuador, partido a disputarse en la cancha del Estadio Akron el próximo 14 de octubre.

¡Tenemos partido en casa! 🏟️🇲🇽



Incondicionales, volvemos a Guadalajara para enfrentar un importante duelo de preparación rumbo al Mundial. 🫡#PorMéxicoTodo pic.twitter.com/ZktO6nGWAz — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 12, 2025

Historial de México vs Ecuador

Con el pasar de los años, el historial de México vs Ecuador es favorable. El equipo ahora dirigido por Javier Aguirre tiene un registro de 24 compromisos disputados frente a La Tricolor, mismos en los que arroja un balance de 14 victorias, 6 juegos empatados y 4 duelos perdidos.

Entre otros partidos confirmados por la Selección Mexicana se encuentran el de Japón el 6 de septiembre, Corea del Sur el 9 de septiembre y Colombia el 11 de octubre del presente año. La Copa del Mundo de 2026 se va a disputar del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio de 2026.

Te puede interesar: OFICIAL: Horarios definidos para los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025