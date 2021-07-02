Italia vence a Bélgica y avanza a las semifinales de la Eurocopa 2020

Italia se verá las caras ante la selección de España en las semifinales de la Eurocopa 2020. El conjunto azul venció sin muchos problemas 2-1 a Bélgica en los cuartos de final, para avanzar a la siguiente fase y soñar con el deseado título.

El conjunto de Roberto Mancini ha mostrado un nuevo estilo de juego. Nos tenían acostrumados, al famoso catenaccio, donde defender con el cuchillo entre los dientes era su principal caracteristica, sumado a esto un poderoso contragolpe o buen juego en táctica fija para ganar los encuentros.

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Ahora, con su DT se ve una Italia dinánima, que prioriza el buen futbol antes que otra cosa. Así llegó el primer tanto. Nicoló Barella aprovechó un error en la defensa y gracias a la alta presión que ejerce la azzurra, el mediocampista puso arriba en el marcador a su escuadra al minuto 31'.

Con una intensa primera mitad, Lorenzo Insigne consiguió el segundo gol del encuentro. El delantero tomó la pelota en tres cuartos de cancha y la puso pegada al palo, imposible a pesar de la estirada de Courtois, para alargar la ventaja a un minuto del final de los primeros 45 minutos.

Pero la cosa no terminó ahí, una falta, un tanto dudosa, gracias a las repiticiones, se marcó como penalti a favor de Bélgica. El búfalo, Romelu Lukaku se encargó de hacer efectiva la pena máxima y así acercarse en el marcador previo a culminar la primera parte.

El segundo tiempo fue de puro tramite para Italia, aunque existieron un par de llegadas importantes de los belgas, nada puso en real peligro a Donnarumma.

Italia vs España semifinales de la Eurocopa 2020

La primea semifinal está lista, España e Italia se medirán por el boleto a la Gran Final, pero este encuentro ya se ha dado en ediciones anteriores.

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En la Euro 2008 se vieron en los cuartos de final, donde La Roja salió vencedora y a la postre fue campeona. En 2012 se encontraron en la final, España no tuvo piedad y ganó 4-0 para conseguir el bicampeonato del certamen. Por último, en 2016 volvieron a enfrentarse, pero ahora resultó victorioso Italia (2-0) en los octavos de final.

Será un capitulo entre ambas selección ¿Cuál es tu favorito para llegar a la Gran Final?.