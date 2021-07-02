España avanza a semifinales de la Eurocopa 2020

España está en semifinales de la Eurocopa 2020. El conjunto dirigido por Luis Enrique sufrió de más, pero consiguió la clasificación después de vencer a Suiza desde la tanda de penaltis, donde el portero Unai Simón se convirtió en la figura del cuadro ibérico.

Todo parecía que iba a ser un partido tranquilo. La Roja se puso al frente con un autogol Denis Zakaria al minuto 8. Jordi Alba sacó un disparo desde afuera del área, que para mala fortuna del medio campista desvió y terminó adentro de su portería.

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Con el paso del tiempo las cosas se fueron complicando para el conjunto español. En la segunda mitad, los suizos se fueron al frente y al minuto 68, Xherdan Shaqiri consiguió el tanto de la igualada. Con este gol llegó a tres en la competencia y una asistencia. Además con cuatro anotaciones es el jugador con más en Eurocopa.

Cuando la balanzaba estaba a favor de Suiza vino un error que les costó caro. Remo Freuler se fue expulsado al 77' y eso hizo que su equipo tuviera que echarse para atrás y buscar llegar a los penalits, como contra Francia, donde Yann Sommer fue la figura.

Con un hombre más, España se fue alfrente, pero Sommer les negó cualquier posibilidad de gol, tanto en el tiempo regular como en el extra.

España ganó la tanda de penaltis y avanzó a las semifinales del Eurocopa 2020

La Roja fue la primera en tirar, pero Sergio Busquets falló. Mario Gavranovic acertó y la sorpresa se estaba repitiendo, pero todo quedaría en las manos de Unai Simón. El arquero español atajó un par de penaltis para así darle el pase a semifinales a su equipo, a pesar de que Rodrigo Hernández también fallara su cobro.

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España viajará a Wembley para medirse ante Bélgica o Italia, por el pase a la Gran Final de la Eurocopa 2020.