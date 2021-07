“He jugado 106 veces para Alemania. No habrá una vez más. Hubiera deseado, y lo hubiera dado todo, porque fueran 109 partidos y haber cerrado mi carrera con el título de la Eurocopa”, publicó Toni Kroos para ponerle fin a su carrera con la Selección Alemana.

Con 31 años de edad, el mediocampista del Real Madrid decidió hacerse a un lado del futbol internacional con el equipo nacional. “La decisión de dejar la selección después del torneo ya la había tomado hacía un tiempo. Para mí era claro que iba a estar disponible para Catar 2022 ante todo porque quiero concentrarme en las con el Real Madrid”, agregó.

Toni Kroos formó parte del conjunto alemán que ganó la Copa del Mundo ante Argentina y Lionel Messi, en Brasil 2014. Fueron 11 años los que vistió la playera teutona, debutó en 2010 ante la Albiceleste, para ser la columna vertebral del conjunto desde su debut.

Además, no quiso dejar fuera a toda la afición que siempre lo apoyó y al entrenador Joaquim Low: “a Jogi porque él me hizo internacional y campeón del mundo”. Ambos tomarán caminos distintos con la Selección Alemana, pues Low dejó el cargo.

Números de Toni Kroos con la Selección Alemana

Su camino inició en la Selección Alemana Sub 17 en 2005. Como pocos jugadores él cumplió con todos los procesos, pasando por la Sub 19 y la Sub 21, para pasar a la Mayor.

En total participó en 33 encuentros amistosos, con cinco goles y seis asistencias; en la Euro cumplió 14 partidos, sin poder mojar; en Copas del Mundo inició en Sudáfrica 2010 donde disputó el tercer puesto.

Para 2014, en Brasil, jugó todos por partidos y todos los minutos donde fue campeón del Mundo; en Rusia 2018 volvió a disputar todos los minutos, pero solo fueron tres partidos, pues Alemania no pudo pasar de la fase de grupos.

Con 106 partidos Toni Kroos, una leyenda del futbol alemán se retira de su selección.