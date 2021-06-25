Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
logo_UEFAeuro2024.png
QUIERO VER
Fútbol

Cristiano Ronaldo es desafiado por Thibaut Courtois

Thibaut Courtois acotó de cara al duelo ante Portugal, que él ha progresado más que Cristiano Ronaldo. Tienen la fórmula para detenerlos.

Thibaut Courtois

Escrito por: Azteca Deportes

El portero de la Selección de Bélgica, Thibaut Courtois, aseguró este viernes que su crecimiento ha sido mayor que la que ha tenido el delantero de Portugal, Cristiano Ronaldo, todo esto de cara al duelo de octavos de final de la Eurocopa 2020, del próximo domingo contra Portugal.

Courtois es uno de los mejores guardametas del mundo y se enfrentará ante un veterano que ha mostrado su calidad en esta Euro, pero que podría ser frenado por el portero que milita en el Real Madrid.

Courtois, del cuadro de Bélgica, comentó que ha repasado algunos partidos de Cristiano Ronaldo, para repasar "dónde le gusta golpear".

Cristiano Ronaldo, es el máximo goleador de la Eurocopa, con cinco tantos, pero con todo y esa estadística los belgas maquinan una fórmula para neutralizarlo.

TE PODRÍA INTERESAR: ¿VIDAL LLEGARÁ AL AMÉRICA?

"Es un excelente jugador, evidentemente. Tenemos un plan para detener a Portugal en lo general, no a un solo jugador".

Courtois cree que es superior a Cristiano Ronaldo

Thibaut Courtois, no llegó a coincidir con Cristiano Ronaldo en el cuadro del Real Madrid, recordó los días en los que se midió contra él, cuando era arquero del Atlético de Madrid (2011-2014) y el portugués como ariete del Real Madrid (2009-2018).

Cristiano Ronaldo ante Alemania

"Creo que él sigue siendo el mismo jugador que cuando yo estaba en el Atlético. Yo he evolucionado más”.

TE PODRÍA INTERESAR: HASTA EL 2024, MBAPPÉ ESTARÁ CON EL PSG

Courtois lamenta que Bélgica y Portugal se midan tan temprano en la Eurocopa

El portero de Bélgica, Thibaut Courtois y del Real Madrid pronostica que el cotejo de Octavos será "un gran partido" entre la escuadra que defenderá el título y una sólida selección aspirante que tiene "confianza" en el resultado.

"Es un equipo para llegar lejos. Es una pena que nos crucemos en octavos. Es una gran selección. Estaremos preparados y ellos también. Confío en un buen resultado", concluyó Courtois.

Cristiano Ronaldo celebra un gol con Portugal

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP