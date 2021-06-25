Cristiano Ronaldo es desafiado por Thibaut Courtois

El portero de la Selección de Bélgica, Thibaut Courtois, aseguró este viernes que su crecimiento ha sido mayor que la que ha tenido el delantero de Portugal, Cristiano Ronaldo, todo esto de cara al duelo de octavos de final de la Eurocopa 2020, del próximo domingo contra Portugal.

Courtois es uno de los mejores guardametas del mundo y se enfrentará ante un veterano que ha mostrado su calidad en esta Euro, pero que podría ser frenado por el portero que milita en el Real Madrid.

Courtois, del cuadro de Bélgica, comentó que ha repasado algunos partidos de Cristiano Ronaldo, para repasar "dónde le gusta golpear".

Cristiano Ronaldo, es el máximo goleador de la Eurocopa, con cinco tantos, pero con todo y esa estadística los belgas maquinan una fórmula para neutralizarlo.

TE PODRÍA INTERESAR: ¿VIDAL LLEGARÁ AL AMÉRICA?

"Es un excelente jugador, evidentemente. Tenemos un plan para detener a Portugal en lo general, no a un solo jugador".

Courtois cree que es superior a Cristiano Ronaldo

Thibaut Courtois, no llegó a coincidir con Cristiano Ronaldo en el cuadro del Real Madrid, recordó los días en los que se midió contra él, cuando era arquero del Atlético de Madrid (2011-2014) y el portugués como ariete del Real Madrid (2009-2018).

"Creo que él sigue siendo el mismo jugador que cuando yo estaba en el Atlético. Yo he evolucionado más”.

TE PODRÍA INTERESAR: HASTA EL 2024, MBAPPÉ ESTARÁ CON EL PSG

Courtois lamenta que Bélgica y Portugal se midan tan temprano en la Eurocopa

El portero de Bélgica, Thibaut Courtois y del Real Madrid pronostica que el cotejo de Octavos será "un gran partido" entre la escuadra que defenderá el título y una sólida selección aspirante que tiene "confianza" en el resultado.

"Es un equipo para llegar lejos. Es una pena que nos crucemos en octavos. Es una gran selección. Estaremos preparados y ellos también. Confío en un buen resultado", concluyó Courtois.