Mbappé renueva con el Paris Saint Germain hasta el 2024

El futuro de la Selección Francesa. Ethan Mbappé, hermano menor de Kylian, llegó a un acuerdo con el Paris Saint Germain y militará con el conjunto galo hasta el 2024.

El jugador nació en el 2006, es zurdo y se desempeña como mediocampista, la extensión de su contrato es para seguirse formando como futbolista en las categorías inferiores del conjunto parisino al menos hasta el año antes mencionado.

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Kylian Mbappé aún no renueva con el PSG

Por su parte, la superestrella del Paris Saint Germain, Kylian Mbappé, aún no ha tomado la decisión de cual será su futuro. El delantero tiene en la mira al Real Madrid, pero no se ha dado nada oficial, todo parece indicar que sea cual sea su siguiente paso en el futbol mundial lo dará a conocer una vez que termine la Eurocopa.

Actualmente está jugando el certamen veraniego donde ya se clasificaron a los octavos de final y se medirán ante su similar de Suiza, el próximo lunes.

El astro francés de 21 años no ha podido anotar a pesar de haber jugado todos lo minutos del torneo. El único gol que pudo conseguir fue anulado por fuera de lugar contra Alemania, partido que ganaron 1-0. Después empataron ante Hungría 1-1, y también igualaron con Portugal 2-2.

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L'équipe es el gran favorito para ganar está Eurocopa y conseguir el doblete que logrará en 1998 y 2000 cuando levantaron el Mundial y el torneo de naciones europeas.

Y estuvieron muy cerca de lograr la hazaña de España entre 2008 y 2012, cuando ganaron dos veces la Euro (2008 y 2012) y el Mundial (2010), pero se quedaron con las ganas la final pasada, pues cayeron 1-0 ante Portugal y Cristiano Ronaldo.