La fecha en la que se daría el fichaje de Arturo Vidal con América

Los rumores en este mercado de transferencias de verano, tiene a Arturo Vidal como probable refuerzo del América para el siguiente torneo. El jugador ya se manifestó y ahora un viejo conocido del futbol mexicano ha avivado esta posibilidad.

Desde hace meses se ha vinculado a Vidal con las Águilas, pues de propia voz del chileno, comentó que de jugar en México le gustaría que fuera con el América.

“El América de México (es de mis favoritos). Tengo a Nico Castillo y Zamorano, es un equipo que claramente sería un sueño jugar, pero voy viviendo el día a día”, comentó Vidal.

TE PODRÍA INTERESAR: FRANCIA TIENE REFUERZO DE LUJO PARA JUEGOS OLÍMPICOS

Después, en el marco de la competencia en la Copa América 2020, Arturo Vidal fue cuestionado sobre un acercamiento real con las Águilas y fue enfático al decir que necesita que le interesa, pero que ese interés debe venir también por el Ame.

“Tenemos que ver, yo siempre he dicho que me gusta México, me gusta el América, ojalá algún día se me dé, pero necesito que el interés sea de las dos partes”, dijo el ex de Colo Colo, Juventus, Bayern, Barcelona e Inter de Milán.













Iván Zamorano cree que se dará el fichaje de Vidal al América

Iván Zamorano, el ex jugador chileno del América, indicó recientemente que la llegada de Arturo Vidal al América sí se puede dar, pero que deberán pasar aún semanas para que se vea más clara esta negociación.

“Está esperando el llamado el señor Arturo Vidal” adelantó Zamorano y abundó “que después de esta Copa América seguramente va a tener un par de ofertas, una de ellas va a ser por supuesto de nuestro querido América de México”.

TE PODRÍA INTERESAR: JOSÉ JUAN MACIAS, A UN PASO DEL GETAFE

¿Cuándo podrían haber noticias sobre el fichaje de Vidal con el América?

La Copa América arrancó el pasado 13 de junio y de acuerdo al calendario, culminará el 10 de julio. Si llegara Chile hasta la instancia Final, sería después de ese 10 de julio en el que se podrían tener novedades.

Si Chile es despachado de la competencia en instancias previas, América y Vidal podrían entablar charlas con miras a una eventual contratación.

El torneo venidero en México arranca el 24 de julio próximo.