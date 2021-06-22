Final de Eurocopa 2020 podría abandonar Wembley

En el calendario original de la Eurocopa 2020 se tenía previsto que las semifinales y la final tuvieran lugar en el estadio de Wembley, en Inglaterra; sin embargo, unas peticiones que tiene la UEFA podrían hacer que se trasladaran dichos compromisos a otra sede, perfilándose Hungría como el favorito.

En lo que va de la competencia, el estadio Ferenc Puskas de Hungría ha estado recibiendo a los aficionados con un aforo de cien por ciento, lo que podría originar que el inmueble de Budapest sea considerado para albergar los partidos decisivos de la justa.

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Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, aseveró que hablarán con la UEFA para realizar algunas “exenciones sensatas”, ya que el organismo que rige el balompié europeo solicitó que se brindara el espacio para recibir 2 mil 500 invitados, los cuales buscarían que no se sometan a los 10 días de cuarentena obligatoria que está pidiendo el Reino Unido para prevenir contagios.

"Haremos lo que tenemos que hacer para mantener al país seguro del COVID, lo cual obviamente es nuestra prioridad. Hablaremos con la UEFA para ver qué quieren y si se pueden realizar exenciones sensatas. Pero obviamente nuestra prioridad es la salud pública", comentó.

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Cambios de sede de partidos durante la pandemia

Para la final de la UEFA Champions League que se disputó el 29 de mayo entre el Manchester City y el Chelsea, la idea era celebrar el cotejo en Wembley, una cancha dentro del país pero que a su vez era neutral para ambas escuadras; no obstante, se decidió que el partido se trasladara a Portugal en el estadio del Porto, donde milita el delantero mexicano, Jesús Corona.

Durante los próximos días se dará una resolución a dicha situación para que cualquier sede que sea la designada tenga tiempo para realizar la logística que implicar organizar los últimos partidos de una Eurocopa.