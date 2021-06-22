Wembley aumenta su capacidad para final de Eurocopa

Inglaterra. El estadio de Wembley podrá albergar a más de 60.000 aficionados en las semifinales y la final de la Eurocopa, dijo este día el gobierno británico de Boris Johnson, lo que significa que estará al 75% de su capacidad para los últimos tres juegos de la competencia que concluye el 11 de julio.

El anuncio se da a conocer luego de que el primer ministro italiano, Mario Draghi, pidiera que la final no se jugará en Inglaterra debido al aumento de casos de COVID-19 en el país.

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La capacidad de Wembley se ha fijado en 22.500 espectadores para la fase de grupos y el partido de octavos de final entre Italia y Austria que se jugará el 26 de junio, pero aumentará a 40.000 para el encuentro de octavos de final del 29 de junio que podría contar con la selección de Inglaterra.

Aficionados deberán tener una prueba de COVID-19 negativa

Todos los que tienen boletos deberán tener una prueba de COVID-19 negativa o un comprobante de vacunación completa: dos dosis recibidas a lo menos 14 días antes del duelo.

"Estamos encantados de que más aficionados puedan disfrutar de la final de la Eurocopa", dijo el secretario de cultura del gobierno ingles, Oliver Dowden.

"Hemos trabajado muy de cerca con la UEFA y la FA (Federación inglesa de futbol) para asegurar que se implementen medidas de salud pública estrictas al tiempo que permitimos que más hinchas vean el partido en vivo", agregó el político.

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La UEFA ha estado negociando con el gobierno del Reino Unido sobre la relajación de las restricciones de cuarentena para los aficionados extranjeros que viajen a Londres para los juegos, pero no se mencionó ningún cambio en la declaración.

En este momento, las regulaciones de COVID-19 requieren que los visitantes de la mayoría de los países europeos se mantengan en cuarentena durante 10 días después de llegar al Reino Unido.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, dio la bienvenida a la medida y agradeció al gobierno del Reino Unido. "Este torneo ha sido un rayo de esperanza para asegurarle a la gente que estamos volviendo a una forma de vida más normal y este es un paso más en ese camino", apuntó.