Calendario Eurocopa 2020: Horario, grupos y resultados

La Eurocopa, tenía contemplado el haber estrenado formato de sedes correspondientes a cada partido en el 2020. Pero, a raíz de la pandemia generada por el coronavirus, el torneo tan afamado tuvo que ser reprogramado hasta el 2021.

Calendario Eurocopa 2021: Horario, grupos y resultados de los partidos

Hasta ahora todo va tomando forma y goza ya de un nuevo calendario de partidos confirmados por la UEFA, cada uno de los países miembros del Campeonato Europeo tendrá que ganar su posición en la fase final.

El banderazo inicial ya sucedió este viernes 11 de junio, la Eurocopa 2021 concluye el 11 de julio.

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Selecciones europeas clasificadas a la fase de grupos en la Eurocopa

Grupo A

Sede Roma, Bakú.

Partidos notificados para jugarse del 11 al 20 de junio.

Encuentros disputados entre:

Italia

Suiza

Turquía

Gales

11/Junio Roma 21:00 Turquía-Italia

12/Junio Bakú 15:00 Gales-Suiza

16/Junio Bakú 18:00 Turquía-Gales

16/Junio Roma 21:00 Italia-Suiza

20/Junio Bakú 18:00 Suiza-Turquía

20/Junio Roma 18:00 Italia-Gales

Grupo B

Sede San Petersburgo, Copenhague.

Juegos llevados a cabo del 12 al 21 de junio.

Partidos efectuados entre:

Bélgica

Rusia

Dinamarca

Finlandia

12/Junio Copenhague 18:00 Dinamarca-Finlandia

12/Junio St. Petersburgo 21:00 Bélgica-Rusia

16/Junio St. Petersburgo 15:00 Finlandia-Rusia

17/Junio Copenhague 18:00 Dinamarca-Bélgica

21/Junio Copenhague 21:00 Rusia-Dinamarca

21/Junio St. Petersburgo 21:00 Finlandia-Bélgica

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Grupo C

Sede Ámsterdam, Bucarest.

Partidos disputados del 13 al 21 de junio.

Encuentros entre:

Holanda

Ucrania

Austria

Macedonia del Norte

13/Junio Amsterdam 21:00 Holanda-Ucrania

13/Junio Bucarest 18:00 Austria-Macedonia del Norte

17/Junio Amsterdam 21:00 Holanda-Austria

17/Junio Bucarest 15:00 Ucrania-Macedonia del norte

21/Junio Amsterdam 18:00 Macedonia del Norte-Holanda

21/Junio Bucarest 18:00 Ucrania-Austria

Grupo D

Sede Londres, Glasgow.

Juegos llevados a cabo del 13 al 22 de junio.

Disputados entre:

Inglaterra

Croacia

República Checa

Escocia

13/Junio Londres 15:00 Inglaterra-Croacia

14/junio Glasgow 15:00 Escocia-República Checa

18/Junio Glasgow 18:00 Croacia-República Checa

18/Junio Londres 21:00 Inglaterra-Escocia

22/Junio Glasgow 21:00 Croacia-Escocia

22/Junio Londres 21:00 República Checa-Inglaterra

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Grupo E

Sede Sevilla y San Petersburgo.

Los juegos serán del 14 al 23 de junio entre:

España

Polonia

Suecia

Eslovaquia

14/Junio Sevilla 21:00 España-Suecia

14/Junio San Petersburgo 18:00 Polonia-Eslovaquia

18/Junio San Petersburgo 15:00 Suecia-Eslovaquia

19/Junio Sevilla 21:00 España-Polonia

23/Junio Sevilla 18:00 España-Eslovaquia

23/Junio San Petersburgo 18:00 Suecia-Polonia

Grupo F

Sede Múnich, Budapest.

Los partidos serán efectuados del 15 al 23 de julio por:

Alemania

Francia

Portugal

Hungría

15/Junio Budapest 18:00 Hungría-Portugal

15/Junio Múnich 21:00 Francia-Alemania

19/06 Budapest 15:00 Hungría-Francia

19/Junio Múnich 18:00 Portugal-Alemania

23/Junio Budapest 21:00 Portugal-Francia

23/Junio Múnich 21:00 Alemania-Hungría.

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Gianni Infantino, quien era entonces secretario general y ahora presidente de la UEFA, ha explicado que: “en lugar de tener una fiesta en un país, tendremos una fiesta en toda Europa en el verano de 2021”.

El estadio de Wembley, casa de la selección de Inglaterra, será el recinto testigo de la final de la Eurocopa 2021 que se llevará a cabo el día 11 de julio. La sede, es también conocida como la casa del futbol, aquí también albergará las semifinales del torneo.

Wembley anteriormente ya había acogido la final de la Eurocopa en 1996 cuando Inglaterra fue sede del torneo. Además, también albergó la final del Mundial del año 1966. La fecha en la que se realizó el sorteo de la Eurocopa, fue el 30 de noviembre de 2019 en Bucarest.