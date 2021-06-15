Calendario Eurocopa 2020: Horario, grupos y resultados
La UEFA había decidido organizar una fiesta en todo el campeonato, pero debido al Covid-19 apenas va tomando forma la Eurocopa 2020.
La Eurocopa, tenía contemplado el haber estrenado formato de sedes correspondientes a cada partido en el 2020. Pero, a raíz de la pandemia generada por el coronavirus, el torneo tan afamado tuvo que ser reprogramado hasta el 2021.
Calendario Eurocopa 2021: Horario, grupos y resultados de los partidos
Hasta ahora todo va tomando forma y goza ya de un nuevo calendario de partidos confirmados por la UEFA, cada uno de los países miembros del Campeonato Europeo tendrá que ganar su posición en la fase final.
El banderazo inicial ya sucedió este viernes 11 de junio, la Eurocopa 2021 concluye el 11 de julio.
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Selecciones europeas clasificadas a la fase de grupos en la Eurocopa
Grupo A
Sede Roma, Bakú.
Partidos notificados para jugarse del 11 al 20 de junio.
Encuentros disputados entre:
Italia
Suiza
Turquía
Gales
11/Junio Roma 21:00 Turquía-Italia
12/Junio Bakú 15:00 Gales-Suiza
16/Junio Bakú 18:00 Turquía-Gales
16/Junio Roma 21:00 Italia-Suiza
20/Junio Bakú 18:00 Suiza-Turquía
20/Junio Roma 18:00 Italia-Gales
Grupo B
Sede San Petersburgo, Copenhague.
Juegos llevados a cabo del 12 al 21 de junio.
Partidos efectuados entre:
Bélgica
Rusia
Dinamarca
Finlandia
12/Junio Copenhague 18:00 Dinamarca-Finlandia
12/Junio St. Petersburgo 21:00 Bélgica-Rusia
16/Junio St. Petersburgo 15:00 Finlandia-Rusia
17/Junio Copenhague 18:00 Dinamarca-Bélgica
21/Junio Copenhague 21:00 Rusia-Dinamarca
21/Junio St. Petersburgo 21:00 Finlandia-Bélgica
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Grupo C
Sede Ámsterdam, Bucarest.
Partidos disputados del 13 al 21 de junio.
Encuentros entre:
Holanda
Ucrania
Austria
Macedonia del Norte
13/Junio Amsterdam 21:00 Holanda-Ucrania
13/Junio Bucarest 18:00 Austria-Macedonia del Norte
17/Junio Amsterdam 21:00 Holanda-Austria
17/Junio Bucarest 15:00 Ucrania-Macedonia del norte
21/Junio Amsterdam 18:00 Macedonia del Norte-Holanda
21/Junio Bucarest 18:00 Ucrania-Austria
Grupo D
Sede Londres, Glasgow.
Juegos llevados a cabo del 13 al 22 de junio.
Disputados entre:
Inglaterra
Croacia
República Checa
Escocia
13/Junio Londres 15:00 Inglaterra-Croacia
14/junio Glasgow 15:00 Escocia-República Checa
18/Junio Glasgow 18:00 Croacia-República Checa
18/Junio Londres 21:00 Inglaterra-Escocia
22/Junio Glasgow 21:00 Croacia-Escocia
22/Junio Londres 21:00 República Checa-Inglaterra
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Grupo E
Sede Sevilla y San Petersburgo.
Los juegos serán del 14 al 23 de junio entre:
España
Polonia
Suecia
Eslovaquia
14/Junio Sevilla 21:00 España-Suecia
14/Junio San Petersburgo 18:00 Polonia-Eslovaquia
18/Junio San Petersburgo 15:00 Suecia-Eslovaquia
19/Junio Sevilla 21:00 España-Polonia
23/Junio Sevilla 18:00 España-Eslovaquia
23/Junio San Petersburgo 18:00 Suecia-Polonia
Grupo F
Sede Múnich, Budapest.
Los partidos serán efectuados del 15 al 23 de julio por:
Alemania
Francia
Portugal
Hungría
15/Junio Budapest 18:00 Hungría-Portugal
15/Junio Múnich 21:00 Francia-Alemania
19/06 Budapest 15:00 Hungría-Francia
19/Junio Múnich 18:00 Portugal-Alemania
23/Junio Budapest 21:00 Portugal-Francia
23/Junio Múnich 21:00 Alemania-Hungría.
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Gianni Infantino, quien era entonces secretario general y ahora presidente de la UEFA, ha explicado que: “en lugar de tener una fiesta en un país, tendremos una fiesta en toda Europa en el verano de 2021”.
El estadio de Wembley, casa de la selección de Inglaterra, será el recinto testigo de la final de la Eurocopa 2021 que se llevará a cabo el día 11 de julio. La sede, es también conocida como la casa del futbol, aquí también albergará las semifinales del torneo.
Wembley anteriormente ya había acogido la final de la Eurocopa en 1996 cuando Inglaterra fue sede del torneo. Además, también albergó la final del Mundial del año 1966. La fecha en la que se realizó el sorteo de la Eurocopa, fue el 30 de noviembre de 2019 en Bucarest.