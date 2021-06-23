Cristiano Ronaldo, máximo goleador en la historia de Selecciones

Cristiano Ronaldo continúa haciendo historia. El delantero de Portugal marcó doblete en el empate entre los lusos y Francia y llegó a 109 anotaciones con su Selección Nacional, empatando al iraní Ali Daei como máximo goleador internacional. Daei había logrado marcar sus 109 anotaciones en un total de 149 apariciones, desde 1993 como jugador en activo del futbol profesional. Por su parte Ronaldo alcanzó la misma cantidad con poco más de 177 participaciones.

🔝 All-time top international goalscorers:



⚽️1⃣0⃣9⃣ Ali Daei 🇮🇷

⚽️1⃣0⃣9⃣ Cristiano Ronaldo 🇵🇹 #EURO2020 pic.twitter.com/NRx7rCLqMC — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

Desde la vía del penalti, el delantero de la Juventus convirtió ante Hugo Lloris en dos ocasiones y rescató un punto para meter a los suyos en la siguiente ronda de la Eurocopa 2020, pues Portugal avanzó a la instancia de Octavos de Final como mejor tercero del Grupo F con 4 puntos y una diferencia de goles de +1, lo que los mantuvo con vida superando a la Selección de Ucrania.

La primera anotación de Cristiano llegó al minuto 31. Fue desde los once pasos, que CR7 batió al guardameta de los Galos con un disparo cruzado a la derecha de Lloris. Dicha anotación puso arriba al cuadro dirigido por Fernando Santos.

Para la parte complementaria, volvió a aparecer Ronaldo al 60’. El atacante histórico de Portugal volvió a vencer al portero que milita en el Tottenham y puso el 2-2- definitivo en la Puskás Aréna de Budapest.

Cabe mencionar, que Cristiano Ronaldo se ha hecho presente en el marcador en 48 ocasiones en sus últimos 45 juegos con su Selección.

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Se suma a otros récords históricos

El nuevo récord de Cristiano Ronaldo se suma a otros logros. El delantero de Portugal es el máximo goleador en la historia del Real Madrid con 451 tantos. Máximo goleador en la historia de la Champions League con 134 dianas. Máximo goleador en la historia de la Eurocopa con 14 goles y ahora, máximo goleador en la historia del fútbol de selecciones.

Cabe recordar, que Cristiano Ronaldo ya sabe lo que es conquistar la Eurocopa, pues anteriormente el delantero fue campéon en 2016 con su Selección precisamente ante Francia, contra quienes hoy pasó a la historia.

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