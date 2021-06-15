Cristiano Ronaldo, el rey de la Eurocopa

Cristiano Ronaldo ha logrado este martes el récord de goles en la historia de la Eurocopa, con 11 dianas en las cinco ediciones en las que ha participado, después de conseguir un doblete ante Hunría, desintegrando el empate en esta estadística a nueve tantos, que mantenía con el fracés Michel Platini.

El primero, de penalti, y el segundo, tras gran jugada individual los consiguió en el Hungría-Portugal de este martes, en su partido número 22 en la fase final de una Eurocopa, otro récord que ningún jugador tiene, ya que el segundo en la lista es el antiguo internacional alemán Bastian Schweinsteiger, con 18 encuentros.

Además, ningún otro futbolista ha participado en cinco ediciones del torneo continental.

EFE

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En la fase final de la Eurocopa ningún otro jugador ha marcado tantos goles como Cristiano Ronaldo, que en total, contando las rondas de clasificación para el torneo, ha anotado 42 tantos.

Otros delanteros destacados en el torneo continental

En las fases finales, detrás de Ronaldo, con 11 tantos, y Platini, con nueve, se encuentra el danés Ole Madsen y el inglés Alan Shearer, con siete tantos cada uno.

Otros ocho futbolistas han logrado seis: los holandeses Ruud Van Nistelrooy y Patrick Kluivert; los franceses Antoine Griezmann y Thierry Henry; el inglés Wayne Rooney; el sueco Zlatan Ibrahimovic; el portugués Nuno Gomes y el ruso Viktor Ponedelnik.

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Otro récord que tiene cerca el veterano capitán de la selección portuguesa es el de mejor asistente de la historia de la Eurocopa, donde la cifra más abultada la ostenta el checo Karel Poborsky con ocho pases de gol.

CR7 acumula seis envíos que acabaron en las redes.

Las dos dianas de Ronaldo contra Hungría marcaron sus goles 105 y 106 con la camiseta de Portugal y en la historia del fútbol de selecciones sólo está por detrás del iraní Ali Daei con 109 tantos.

El delantero portugués superó el récord europeo como goleador con su selección (84 tantos) de Ferenc Puskás durante el Mundial de 2018, y este martes se convirtió en el mayor goleador de la historia de la Eurocopa en el estadio que lleva el nombre de la leyenda húngara que también jugó en la selección española.