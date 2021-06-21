Ousmane Dembélé queda fuera de la Eurocopa

París, Francia. Ousmane Dembélé, delantero francés, por una lesión de rodilla que sufrió el pasado sábado en el partido frente a Hungría es baja definitiva para el resto de la Eurocopa 2020, anunció este lunes la Federación Francesa de Futbol (FFF).

Dembélé se hizo exámenes radiológicos el pasado domingo en una clínica de Budapest, en los que se afirmaron la lesión (cuya naturaleza no ha sido precisada), añadió la FFF en un comunicado.

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"Los plazos de recuperación son incompatibles con su continuidad en el grupo que está disputando la Eurocopa 2020", apuntó la Federación.

El jugador del Barcelona sufrió un golpe en uno de los tendones de una rodilla, pero podría estar golpeado también al nivel del muslo, lo que supone que no podría jugar por lo menos tres semanas, según el diario francés L'Equipe.

La FFF declaró que hubo contactos entre los médicos de la selección francesa y los del equipo Barcelona en la noche del domingo.



Didier Deschamps, técnico de la selección francesa, se reunió con el jefe de los servicios médicos, Franck Le Gall, y con el jugador para discutir la situación.

Ousmane Dembelé no cesa de alimentar su historial de lesiones. En esta ocasión, el atacante del Barcelona saltó al campo en el minuto 57 ante Hungría. Pero en el 87 solicitó el cambio con síntomas de dolor en la parte trasera del muslo derecho.

El futuro de Dembelé es una incógnita



El delantero del Barcelona, apenas sobrepasaba la media hora de Eurocopa cuando pidió la sustitución. En el primer encuentro del torneo, ante Alemania, saltó al campo en el tiempo añadido, por Adrien Rabiot.

La dolencia Dembelé acentúa el historial de dolencias y su inseguridad física en plena configuración de la plantilla del Barcelona y de su futuro. Las intenciones del atacante galo son una incógnita. A falta de un año para que expire su compromiso, el equipo culé pretende saber si está dispuesto a renovar.

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La entidad azulgrana pretende evitar que Dembele tenga decidido agotar su contrato y adquirir una posición de fuerza. Es decir, poderse marchar el 30 de junio del 2022 gratis a cualquier club. Pretendientes no le faltan. El Barcelona, por el contrario, quiere alargar el compromiso o sacar rendimiento económico en un traspaso. El club realizó un fuerte desembolso por su fichaje en su momento.

Con información de EFE