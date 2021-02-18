Choque de colosos en los dieciseisavos de final de la Europa League

Manchester United regresa a la actividad en torneos internacionales y después de caer de forma decepcionante en la Champions League, los 'Red Devils' buscan ahora la gloria de la Europa League y su primera prueba de estos 16avos de final será ante la Real Sociedad, que ha tenido primer semestre llamativo en todas las competencias.

El United, llega de no haber podido avanzar a los octavos de final de la Champions, tras competir el pase contra el PSG y el RB Leipzig, tras aquella eliminación, muchos aficionados consideraron que el equipo de Ole Gunnar Solskjaer está encaminado al fracaso. Sin embargo en cuanto a su actividad de la Premier League se mantiene como el segundo lugar de la clasificación general y se mantiene en la disputa por la FA Cup.

Bruno Fernandes llega de tener una gran racha goleadora y apenas este fin de semana marcó su décimo cuarto gol en la Premier League ante el West Bromwich Albion. Sin embargo, el United no puede depender solamente del individualismo del mediocampista portugués y si quiere mantenerse en lo alto de las competencias europeas tendrá que tener mejor solidez ofensiva.

Por otro lado, con la Real Sociedad, si bien su posibilidad de ganar la liga española se disipó hace algunas semanas, el equipo vasco, finalmente comenzó a recuperar el ritmo y a ganar algunos encuentros cruciales antes de su choque ante el Manchester United.

Las victorias ante Cádiz y Getafe a principios de este mes marcaron la primera vez desde noviembre, que el equipo de Imanol Alguacil pudo hilar victorias consecutivas. Mientras tanto, el delantero sueco, Alexander Isak, se encontró de nuevo con el gol e impulsó a los Txuri-urdines a vencer al Getafe, para seguir con la buena rachay además sumar su noveno tanto de la temporada de La Liga.

¿Por qué se juega en una sede alterna?

Este juego se llevará a cabo en Turín debido a las restricciones de viaje para evitar la propagación de la nueva cepa de Covid-19 que se ha registrado en el Reino Unido.

Posible alineación de la Real Sociedad:

Remiro; Gorosabel, Le Normand, Elustondo, Monreal; Zubeldia, Merino, Silva; Januzaj, Isak, Oyarzabal.

Posible alineación del Manchester United:

Henderson; Wan-Bissaka, Maguire, Bailly, Telles; Fred, McTominay; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani

