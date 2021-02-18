Un mexicano podría debutar en la presente Europa League

El mexicano Érick Gutiérrez, regresa a una cita de la UEFA Europa League y a pesar de que probablemente no sea titular, el jugador azteca realizó el viaje a Grecia para enfrentar este jueves al Olympiacos, correspondiente al duelo de ida de 16avos de final.

El PSV llega a este encuentro siendo el líder del Grupo E, aunque en sus últimos cinco encuentros registra dos derrotas importantes, la más reciente fue ante el Ajax que se mantiene como líder de la Eredivisie y el fin de semana pasado permitió el empate de 2-2 ante el ADO Den Haag en el cierre del partido.

Mientras que Olympiacos, llega de haber terminado como tercero en la Champions League y con la posibilidad de buscar la gloria en la Europa League, sin embargo este fin de semana perdió la racha de 15 partidos sin derrota y fue sorprendido en su visita ante el Panathinaikos correspondiente a la Liga Profesional de Grecia.

La actividad de Erick Gutiérrez:

El mediocampista azteca, apenas se recuperó de su lesión de rodilla y solo suma seis encuentros disputados desde su regreso a las canchas, aunque en ninguna ocasión ha sido titular.

El delantero de los 'Granjeros', Donyell Malen, será la pieza clave para este encuentro y llega de marcar su segundo doblete en apenas tres partidos. El holandés de 22 años ya suma 19 goles en todas las competiciones, por lo que vive el mejor momento de su carrera.

Este partido será el primero de forma oficial que disputan ambos equipos, aunque en el 2018 se enfrentaron en duelo de preparación en campo neutral y el PSV venció con un contundente marcador de 4-0 en territorio holandés. Aquella tarde Donyell Malen, marcó el gol definitivo del encuentro.

Posible alineación Olympiacos:

Sa; Androutsos; Semedo, Ba, Reabciuk; Silva, Camara, Bouchalakis; Vrousai, El-Arabi, Masouras.

Posible alineación PSV Eindhoven:

Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Sangare, Rosario; Thomas, Ihattaren; Götze, Malen.

