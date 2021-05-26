El Villarreal es campeón de la UEFA Europa League

Celébralo Villarreal, festéjalo Unai Emery, vívelo España, porque hoy lo merecen, porque hoy con 11 guerreros lograron hacer historia, por qué hoy son los reyes de la UEFA Europa League, por qué este miércoles conquistaron su primer título.

El submarino amarillo ganó la Europa League después de empatar 1-1 en 120 minutos y vencer en una drámatica tanda de penaltis (11-10) al Manchester United. Además, Unai Emery consiguió su cuarto título para ser el rey de este certamen.

El escenario fue perfecto, la Arena Gdansk fue el recinto donde ambas escuadras buscaron sobre el terreno de juego el esperado triunfo, pues el Villarreal quería pasar a la historia y levantar su primer trofeo, mientras que el Manchester United buscaba conquistar su segundo título de Europa League y salvar una temporada en la que no pudieron ganar nada.

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Gerard Moreno abrió el marcador

El destino estaba del lado del Villarreal, pues fueron los primeros en abrir el marcador y así encaminarse a la gloria. Gerard Moreno se hizo presente al minuto 29; además, pasó a la historia, pues igualó Giuseppe Rossi como máximo goleador del submarino amarillo con 82 tantos.

Así, el encuentro se fue al medio tiempo, con ventaja en el marcador para los español.

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Edinson Cavani empató el encuentro

El delantero uruguayo se ha confirmado como el referente en el ataque del Manchester United. Cavani marcó al 55’ para empatar el encuentro, lo que duró hasta los 120 minutos y llevar el encuentro hasta la tanda de penaltis.

Dramático, solo así se puede describir lo que fueron los cobros desde los 11 pasos. En total se cobraron 21 tantos de forma perfecta. Fue hasta que apareció el portero David De Gea, quien erró su disparo ante la gran atajada de Gerónimo Rulli, cancerbero argentino que se convirtió en el héroe de la noche, pues anteriormente anotó su penal de forma perfecta. España y Villarreal vibraron con su primer campeonato en la historia.

Por su parte, Unai Emery volvió a dar la campaña. El entrenador consiguió su cuarto título en la Europa League, logró tres en la época dorada del Sevilla, un tricampeonato entre 2013 y 2016.

Vívelo Villarreal que lo mereces, hoy eres el rey de la Europa League.