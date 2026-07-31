Llegó a Cruz Azul y no fue utilizado por el DT, partió a Europa y hoy es figura de su Selección

Cruz Azul es, hoy en día, uno de los equipos más importantes del futbol mexicano y el actual campeón de la Liga BBVA MX, y parte de ello deriva de la forma en cómo han acertado en algunos jugadores que llegaron en estos años y que, sin duda, han destacado en el campo.

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Sin embargo, en el pasado Cruz Azul también destacó por fichar a jugadores que, pese a tener cualidades, nunca pudieron sobresalir. Posiblemente, uno de los últimos grandes ejemplos es Stephen Eustaquio, quien tras arribar a La Noria hoy en día es uno de los baluartes de su selección.

Eustaquio, de decepcionar en Cruz Azul a ser una figura en su Selección

Stephen Eustaquio llegó a Cruz Azul a inicios del 2019 a petición expresa de Pedro Caixinha, quien lo consideraba un elemento importante no solo por su paso por distintos equipos, sino también por tener sangre portuguesa como él aunque, al final, se decantó por defender a la Selección de Canadá.

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La realidad es que el mediocampista llegó a la Liga BBVA MX como uno de los fichajes bomba de Cruz Azul; no obstante, su carrera en el futbol nacional duró muy poco luego de una lesión que evolucionó a una rotura de ligamento cruzado anterior que se dio en su rodilla izquierda.

Esta lesión llegó en la jornada 4 del Clausura 2019 ante Xolos de Tijuana, por lo que Eustaquio solamente pudo jugar unos minutos con Cruz Azul. Su salida del club se dio prácticamente meses después sin poder destacar como lo deseó; sin embargo, las cosas a nivel individual mejoraron con el paso del tiempo.

¿Qué ocurrió con Eustaquio tras su salida de Cruz Azul?

Cruz Azul lo prestó al Pacos de Ferreira de Portugal y, después, arribó al Porto, equipo histórico de aquel país en donde todavía milita. Stephen, además, se recuperó al cien por ciento y ha disputado los últimos dos Mundiales con su Selección, siendo titular y referente de la escuadra.