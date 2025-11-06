¡ÚLTIMA HORA! Ex DT de Chivas dirigirá a una Selección Nacional rumbo al Mundial de 2026

Veljko Paunovic vuelve a los banquillos en un momento decisivo para el futbol de su país. El estratega serbio fue nombrado oficialmente nuevo director técnico de la Selección de Serbia, con la misión de conducirla en la fase final de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial de 2026 .

Su llegada representa una apuesta arriesgada pero necesaria, respaldada por la experiencia que ha acumulado a lo largo de su carrera. Tras un breve paso por el Real Oviedo de España, la Federación Serbia de Futbol confirmó su designación, confiando en su conocimiento del entorno y su capacidad para gestionar momentos de presión.

Paunovic tomará las riendas del combinado nacional en plena urgencia, con dos compromisos cruciales en el horizonte, frente a Inglaterra y Letonia. Estos encuentros serán determinantes para definir el destino de Serbia en el camino a la próxima Copa del Mundo.

Un técnico con historia en su Selección

No es la primera vez que Pauno dirige a una selección serbia, en 2015 marcó un hito al conquistar el Mundial Sub-20, uno de los mayores logros en la historia del futbol juvenil del país. Aquel título cimentó su reputación como un entrenador capaz de potenciar el talento local y competir en grandes escenarios.

Ahora, Serbia para no depender de combinaciones externas necesitan resultados inmediatos, los dirigidos por Paunovic necesitan empatar y ganar algunos de sus enfrentamientos en la próxima fecha de eliminaciones en Europa, para al menos, mantenerse en la pelea por un lugar en el repechaje.

Con pasos previos por clubes como Chivas (a quienes llevó hasta una final de Liga MX ) y Tigres , además de su experiencia en el ascenso del Real Oviedo a la Primera División española después de 10 años de ausencia en el máximo circuito, el técnico de 48 años enfrenta el reto más importante de su carrera. Su conocimiento del futbol europeo y su conexión con el proyecto serbio podrían ser las claves para devolver a Serbia al protagonismo mundial.