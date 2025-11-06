La IA predice a los equipos que se quedarán fuera del Play In y Liguilla

El Apertura 2025 de la Liga MX se prepara para vivir una Jornada 17 de infarto , con los puestos de la Liguilla directa (1 AL 6) prácticamente definidos, la verdadera batalla por la supervivencia se libra en el fondo de la tabla. El último fin de semana de fase regular no solo definirá al superlíder, sino que impondrá la sentencia definitiva a los equipos que, con la calculadora en mano, se aferran al último boleto del Play In.

Las matemáticas no mienten, antes de que ruede el balón en la última fecha, la Liga BBVA MX ya tiene a sus primeros eliminados. Puebla, anclado en el fondo con una pobrísima cosecha de nueve puntos, agotó hace varias jornadas sus posibilidades, se unen a la lista de despedidos León y Mazatlán FC, ambos con trece puntos, estos tres clubes, a pesar de sus esfuerzos en la recta final, ya no pueden alcanzar los dieciocho puntos que marcan la frontera del Play In (el puesto 10), por lo que jugarán su último partido del torneo solo por el orgullo.

La zona de Play In (7 al 10) tiene a los Pumas, tras golear a Xolos 4-1en la décima posición con dieciocho puntos, una ventaja mínima que lo obliga a sumar en la Jornada 17 si no quiere ser eliminado. El destino de todo el Play In depende de un solo encuentro, la visita de Pumas al Estadio Cuauhtémoc para medirse ante el Superlíder, Cruz Azul . Si Pumas logra la hazaña de vencer a La Máquina, aseguraría su lugar y condenaría de inmediato a la mayoría de los clubs de abajo, pero una derrota o un empate de los universitarios abre la puerta al drama.

Los candidatos a caer

Debajo de Pumas, la diferencia es mínima, lo que hace que cinco equipos estén en un riesgo altísimo de quedar fuera, Santos Laguna, Atlas y Querétaro inician la Jornada 17 con diecisiete puntos. Para ellos, ganar es la única opción, pero su destino está atado a lo que haga Pumas. Si Pumas gana y llega a veintiuno, los tres equipos quedarían eliminados, incluso si ellos también consiguen los tres puntos y llegan a veinte, por una cuestión de diferencia de goles que favorecería a los del Pedregal.

La presión es máxima, especialmente para el Atlas, que visita a un Xolos que pelea por mejorar su posición en el Play In, y para Querétaro, que viaja a la casa de un sólido Juárez. La situación es aún más difícil para Atlético San Luis y Necaxa, ambos con dieciséis puntos, el conjunto potosino enfrenta el partido más difícil de todos, una visita al Volcán para enfrentarse a Tigres, una derrota allí, sumada a cualquier resultado positivo de Pumas, sentenciaría su eliminación.

Necaxa, por su parte, tiene un rival más accesible en Mazatlán, pero una victoria solo lo llevaría a diecinueve puntos. Es muy probable que esta cifra no sea suficiente si Pumas empata y si varios de los equipos de diecisiete puntos consiguen su objetivo.

La IA predice a los eliminados

De acuerdo con el análisis de los cruces y las probabilidades estadísticas realizada por la inteligencia artificial Gemini, la lista de equipos con más alto riesgo de quedar fuera, incluye, además de los ya eliminados Puebla, León y Mazatlán, a las plantillas de Atlético San Luis y Atlas. El San Luis, por enfrentar al poderío de Tigres, tiene la cuota más alta de probabilidad de no sumar.

Por otro lado, el Atlas y los demás equipos con diecisiete puntos tienen su eliminación proyectada si Pumas logra al menos un empate ante el Superlíder Cruz Azul, un resultado que, aunque difícil, se considera más probable que una victoria.