Aunque Chivas no gane, aseguraría automáticamente la Liguilla: esta es la ventaja que tiene

Chivas ha tenido un gran cierre de temporada, pues pese a las fuertes críticas que recibió el equipo y Gabriel Milito por los malos resultados en el arranque del Apertura 2025, el argentino supo remediar la situación y darle la vuelta a la página, para hoy en día estar a un paso de clasificar directo a la Liguilla, después de derrotar por la mínima a Pachuca en la jornada 16 .

El conjunto rojiblanco tiene una ventaja que pocos conocen y esa es que le saca una diferencia de 5 goles a Juárez, su más cercano rival y el que le podría quitar su pase directo a la “fiesta grande” de la Liga BBVA MX. El club fronterizo deberá golear por 5 tantos o más a Querétaro, que está urgido de puntos para avanzar a la zona de Play-in .

Chivas El Rebaño tiene prácticamente amarrado su pase a Liguilla, pues en caso de perder tiene que caer por marcador de más de 5 goles y que Juárez gane

Guadalajara tiene prácticamente asegurado su pase a Liguilla aun perdiendo contra Rayados en la última jornada. No obstante, existe una mínima posibilidad de que ello no ocurra, en caso de que Monterrey aplaste por 5 goles o más al club rojiblanco y que los Bravos le ganen a los Gallos Blancos.

La otra gran ventaja que tiene Chivas

El Rebaño Sagrado cuenta con una doble ventaja sobre su más cercano competidor, Juárez, que disputará la última jornada del Apertura 2025 el viernes 7 de noviembre en punto de las 7 de la tarde (hora centro de México). Mientras que Chivas jugará hasta el sábado 8 del mismo mes, por lo que saltará a la cancha sabiendo qué resultado necesitará para clasificar directo a Liguilla.

Así quedará el resultado en el partido entre Chivas y Rayados, según la IA

El partido entre Chivas y Monterrey se disputará el sábado 8 de noviembre a las 5 de la tarde (hora centro de México). De acuerdo con la Inteligencia Artificial, el duelo lo ganará 2-1 el cuadro rojiblanco, ya que tiene la ventaja de ser local y tiene buenos registros ante el club regiomontano.

Cabe destacar que estos resultados se obtuvieron de la base de datos de la Inteligencia Artificial que no puede predecir el futuro, pero sí le permite realizar estimaciones cercanas a la realidad.