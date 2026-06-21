Ex jugador de la Liga MX se va con todo contra DT de Ecuador: ''Deja de vender humo’’

La Selección Nacional de Ecuador se complicó en demasía su pase a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El sorpresivo empate sin goles ante su similar de Curazao los ha dejado sin margen de error y obviamente las críticas no se hicieron esperar. Uno de los que no se guardó nada fue Jefferson Montero, el ex jugador de la Liga MX arremetió con todo contra Sebastián Beccacece y pidió oportunidad para otros estrategas.

Te puede interesar: Seleccionado nacional anuncia su retiro del futbol internacional en pleno Mundial 2026

A través de su cuenta de Instagram, el hoy futbolista del FC ST Helens de Inglaterra dio a conocer su opinión: “¡Deja de vender humo y renuncia a la Tri! Ten un poco de dignidad. Le has hecho mucho daño a nuestro fútbol y a una generación que estaba llamada a ser la mejor de la historia. Tenemos a referentes como Álex Aguinaga y Antonio Valencia, que se han ganado la oportunidad de dirigir a la selección. Denles una oportunidad”, escribió Montero

Ecuador llegará a la última jornada de la fase de grupos con la obligación de ganarle a una Alemania ya clasificada a 16avos de final y esperar que Costa de Marfil no saque las tres unidades ante el combinado de la Concacaf para apelar a un segundo lugar o a un mejor tercer lugar.

México vs Chequia por TV Azteca Deportes

Tenemos una cita este miércoles 24 de junio en punto de las 6:30 pm para seguir la transmisión de TV Azteca Deportes por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, la página de aztecadeportes.com y el canal de Azteca Deportes Network del choque entre la Selección Mexicana y el combinado europeo. Los dirigidos por Aguirre ya aseguraron el primer lugar, sin embargo querrán irse perfectos en la fase de grupos.

