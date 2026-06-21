Seleccionado nacional anuncia su retiro del futbol internacional en pleno Mundial 2026

La Selección de Panamá perderá a uno de sus futbolistas históricos después de la Copa Mundial de la FIFA 2026; Aníbal Godoy. El pivote canalero anunció su retiro del cuadro nacional en plena justa mundialista y dejó en claro que hay que darle paso a las nuevas generaciones. Godoy de 36 años cuenta con más de 150 partidos defendiendo la camiseta nacional buscará hacer historia con su país y buscar el primer punto de Panamá en una Copa del Mundo ante Croacia o frente a Inglaterra.

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''Será mi último mundial, hay que saber cuando dejarlo ir. Que tu dejes al futbol y no te deje a ti.'', comentó en conferencia de prensa previo al choque entre Panamá y Ghana, el cual lamentablemente para su causa perdieron por la mínima diferencia tras un gol de último minuto.

De hecho, Godoy ya había dado indicios de esto: “Ya no más, después del Mundial ya, hay que darle oportunidades a los demás. Ir a dos mundiales para mí es un título, esto es más que un trofeo. La ilusión que tiene un país de decir que han ido a dos Copas del Mundo”, destacó hace unos meses.

México vs Chequia por TV Azteca Deportes

Tenemos una cita este miércoles 24 de junio en punto de las 6:30 pm para seguir la transmisión de TV Azteca Deportes por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, la página de aztecadeportes.com y el canal de Azteca Deportes Network del choque entre la Selección Mexicana y el combinado europeo. Los dirigidos por Aguirre ya aseguraron el primer lugar, sin embargo querrán irse perfectos en la fase de grupos.