La irónica felicitación de Pep Guardiola al Real Madrid

Después de la eliminación del Manchester City en los cuartos de final de la Champions League frente al Real Madrid, Pep Guardiola habló sobre el trabajo de sus jugadores durante los 180 minutos de la serie y aseguró que sus jugadores no podían hacer más de lo que hicieron y simplemente el gol no cayó hasta los minutos finales del encuentro.

“Johan Cruyff decía que la suerte no existe y yo estoy de acuerdo. No hemos hecho gol. Hemos hecho todo para hacerlo, pero qué manera más cojonuda de perder que como lo hemos hecho hoy. No se puede ganar siempre. Lo hemos intentado, ¿qué más les puedo pedir a los jugadores que ser nosotros? No sé qué podríamos hacer hecho más”, mencionó el técnico del City.

Pep Guardiola felicitó al rival por la victoria

El entrenador del Manchester City reconoció el trabajo del rival durante los cuartos de final en donde supieron manejar la ventaja durante gran parte del juego de vuelta y fueron capaces de llevar la serie hasta la serie de penales en donde fueron mejores desde los 11 pasos para conseguir el pase a las semifinales de la “Orejona”.

“Felicito al Madrid por su capacidad de defender y resistir hasta el final, lo han hecho muy bien y nosotros en los últimos detalles no hemos conseguido el gol. Creo que los tres partidos que hemos jugado aquí los hemos jugado muy bien, en el Bernabéu no hemos jugado lo mismo. Y yo como entrenador sólo puedo pedir esto a mis jugadores, hacer esto”, añadió Pep.

La tanda de penales

Sobre la definición en penales el entrenador español agregó que no siempre se puede ganra y tras 3 años consecutivos enfrentando al cuadro “merengue” en el torneo europeo no pudieron defender el título que consiguieron por primera vez en su historia la temporada pasada.

“A veces se puede ganar en los penaltis y otras no. Pero en el partido no aprovechamos las oportunidades que tuvimos, a pesar de que defendimos muy bien. Todos jugaron a un alto nivel”, agregó Guardiola.

