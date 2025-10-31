El exportero de Pumas que sustituiría a Malagón en el Clausura 2026

En las redes sociales ha estado circulando el rumor de que un exportero de Pumas sería el sustituto de Malagón para el Clausura 2026.

América se reforzaría con un portero para el Clausura 2026

La directiva del América ya estaría trabajando en reforzar al equipo para el Clausura 2026 y una de las posiciones que tendría André Jardine como prioridad es la portería.

El motivo es que Javier Aguirre tendrá un ciclo con la Selección Mexicana previo al Mundial 2026 que iniciará previo a la Liguilla y los equipos de la Liga BBVA MX tendrán que prestar a sus jugadores, por lo que el América se quedaría sin Malagón si llega a ser convocado.

Es por eso que, el equipo de Coapa buscaría un portero. Las redes sociales han señalado que uno de los candidatos sería Gil Alcalá, actual portero de Atlético La Paz en Expansión, luego de tener un problema en el vestuario de Pumas por el que dejó de ser el futbolista del club universitario.

Por otra parte, las Águilas cuentan con Rodolfo Cota, por lo que sería el guardameta que reemplazaría a Malagón en caso de que llegue otro portero en un mejor nivel.

Los números de Gil Alcalá

A sus 33 años, Gil Alcalá tendría una nueva oportunidad con un club destacado como el América. El arquero dejó buenas actuaciones con los universitarios.

En lo que tiene de carrera, ha registrado un total de 191 encuentros disputados en los que ha registrado un total de 17,032 minutos en el terreno de juego. Ha recibido un total de 255 goles y ha mantenido su portería en cero en 56 juegos. Gil tiene experiencia en el futbol mexicano al tener minutos en equipo como: Pumas, Xolos de Tijuana y Querétaro.