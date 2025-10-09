OFICIAL: Atlético de Madrid hace fichaje BOMBA y contrata a ExBarcelona

El Atlético de Madrid ha oficializado este martes la incorporación de Mateu Alemany como nuevo director de Fútbol Profesional Masculino, una incorporación que sitúa al ejecutivo balear como máximo responsable deportivo del primer equipo y del Atlético Madrileño dentro del organigrama rojiblanco. El anuncio fue publicado por el club en sus canales oficiales.

¿Qué funciones tendrá Mateu Alemany en el Atlético de Madrid?

Según el comunicado, Alemany se integrará en el equipo liderado por Carlos Bucero, director general de futbol, y asumirá la planificación deportiva, el seguimiento diario del primer equipo y la coordinación del área profesional de la Academia; igualmente participará en las negociaciones de altas y bajas, y en la gestión de relaciones con agentes y clubes. El club subraya que su llegada complementa y no duplica las funciones de Bucero.

La incorporación de Alemany se produce en un momento de reordenamiento interno en la estructura deportiva del Atlético y en un contexto marcado por negociaciones sobre una posible entrada del fondo Apollo en el club, factor que fuentes consultadas vinculan a la apuesta por reforzar la dirección deportiva con un perfil experimentado. El propio Alemany ya ha mantenido su primera reunión de trabajo con el entrenador Diego Simeone tras incorporarse al centro de entrenamiento en Majadahonda.

¿En qué equipos ha estado Mateu Alemany en su carrera?

Mateu Alemany, de 62 años, atesora una amplia trayectoria en LaLiga; protagonizó etapas relevantes en el RCD Mallorca, fue director general en el Valencia CF y desempeñó el cargo de director de fútbol en el FC Barcelona entre 2021 y 2023, donde participó en la planificación de altas deportivas y en la gestión financiera en tiempos de restricciones. Su experiencia y su red de contactos en el mercado nacional e internacional han sido destacadas por la prensa como un activo clave para el proyecto colchonero.

La noticia ha generado reacciones inmediatas entre la afición y la prensa deportiva en España, que ven en Alemany una figura capaz de impulsar decisiones deportivas y económicas en un Atlético que busca consolidar su competitividad a corto y medio plazo. En las próximas semanas se espera que el nuevo director concrete las líneas de trabajo y las prioridades en materia de plantilla y cantera.

