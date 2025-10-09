Así fue el día que el Boca de Miguel Russo y Martín Palermo humilló a un club de la Liga BBVA MX

Miguel Ángel Russo es recordado por todo el mundo del futbol tras su fallecimiento. Hubo un día que el Boca Juniors de Miguelo y Martín Palermo humilló al Atlas en los Cuartos de Final de la Copa Libertadores 2008, pues tenía todo para eliminar al conjunto argentino de la competencia y liquidar sus aspiraciones de buscar un bicampeonato. Sin embargo, todo se fue a la borda para los Zorros, pues fueron goleados en casa con un hat-trick del delantero, quien posteriormente dirigió a un equipo de la Liga BBVA MX .

Los Xeneizes y los rojinegros se enfrentaron en esa edición en 4 ocasiones diferentes, pues ambos clubes compartieron el Grupo 3. Los encuentros fueron de alto calibre, ya que en el primero Boca se llevó el triunfo por marcador de 3-0, mientras que en el segundo Atlas hizo lo propio en casa al derrotarlos 3-1, sin duda un baile para el conjunto dirigido por Miguel Russo, quien falleció el 8 de octubre por complicaciones de salud, derivados de cáncer de vejiga .

New York Daily News Boca Juniors de Miguel Russo humilló al Atlas al dejarlos fuera de los Cuartos de Final de la Copa Libertadores

Atlas vs Boca Juniors, duelos de alto calibre

Atlas y Boca Juniors se enfrentaron por primera vez el 6 de marzo de 2008 en Buenos Aires, donde los locales golearon a los mexicanos por marcador de 3-0, con goles de Martín Palermo y un doblete de Rodrigo Palacio. Ambos clubes se verían las caras nuevamente 2 meses después, pero esta vez el resultado favoreció a los Zorros.

TE PUEDE INTERESAR:



Atlas hizo pesar su casa ante Boca y le propinó 3 goles, de los cuales 2 fueron de Bruno Marioni, quien una temporada anterior perteneció al club argentino. El tercer tanto cayó gracias a un autogol de Julio Cáceres y finamente el de la honra fue obra de Sebastián Battaglia.

Boca y Atlas avanzaron a la ronda de eliminación de la Copa Libertadores, aunque fue el conjunto mexicano el que se llevó el primer lugar al sumar 11 puntos, por 10 unidades que consiguió el club argentino durante la competencia.

🔙#UnDiaComoHoy en 2008, #Boca derrotó 3-0 a Atlas en México con un HAT-TRICK de Martín PALERMO, por la vuelta de 4tos de #Libertadores.



🔎En la ida fue 2-2 y se dudaba de una clasificación, pero una vez más, el Titán puso las cosas en su lugar. pic.twitter.com/BFQuTPq4Zu — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) May 21, 2025

La dura eliminación de Atlas de manos del Boca Juniors de Miguel Russo

Atlas venció con autoridad a Lanús en los Octavos de Final y Boca Juniors hizo lo propio con Cruzeiro, por lo que nuevamente se vieron las caras, pero esta vez en una ronda de eliminación. El partido de ida de cuartos se disputó en Argentina, donde ambos equipos empataron a 2, en un partidazo que se tuvo que definir en la vuelta.

Los rojinegros pintaban como favoritos al quedar en primer lugar de grupo y hacerle partido a los Xeneizes en su casa, pero todo se derrumbó cuando Martín Palermo salió encendido a la cancha y con un hat-trick eliminó al conjunto mexicano. Miguel Russo supo cómo jugarle a Atlas. Hoy, el mundo del futbol lo recuerda.