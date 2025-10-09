Es leyenda de la Premier League, histórico del Liverpool y criticó al fichaje BOMBA del Real Madrid

Steven Gerrard rompió su silencio sobre la salida de Trent Alexander-Arnold de Liverpool y, en una intervención pública reciente, dejó claro que no habría tomado la misma decisión que el lateral inglés. Gerrard afirmó que entiende por qué jugadores pueden escuchar a clubes como Real Madrid o Barcelona, pero que él personalmente no habría abandonado Anfield en pleno rendimiento.

¿En donde dio sus declaraciones Steven Gerrard sobre Trent Alexander-Arnold?

En su aparición en el podcast de Rio Ferdinand, Gerrard explicó la dualidad de sentimientos: por un lado reconoció la tentación que supone una llamada de los grandes clubes europeos “Any player is going to listen if Barcelona or Real Madrid come calling… If those clubs call you, you think about it. If you don’t, you’re not human” y, por otro, fue franco sobre su desacuerdo con la forma y el momento de la marcha de Trent. En sus palabras traducidas, insistió: “lo habría pensado, pero no lo habría hecho”.

Gerrard también mostró comprensión hacia la reacción de la afición; dijo que el enfado de muchos hinchas de Liverpool por la salida del canterano es comprensible, aunque condenó los abusos personales que recibió el jugador. Señaló que la crítica constructiva de los seguidores es parte del juego, pero que el abuso no tiene justificación.

¿Qué piensa Steven Gerrard sobre el futuro de Trent Alexander-Arnold?

Sobre el futuro deportivo de Alexander-Arnold, Gerrard se mostró optimista pero cauteloso: reconoció la calidad técnica del futbolista, llegó a compararlo con grandes pasadores, pero advirtió que dejar un club donde eras figura para empezar de cero en Madrid fue “un riesgo grande” y que ahora Trent está pagando ese riesgo, especialmente tras un inicio complicado en LaLiga y problemas físicos que han lastrado sus oportunidades.

La posición de Gerrard combina empatía y crítica, entiende la ambición personal de buscar nuevos retos, reconoce la capacidad de Trent para triunfar fuera de Anfield, pero reafirma que, desde su perspectiva como excapitán y hombre formado en el club, no habría firmado por el Real Madrid en las circunstancias en que lo hizo el joven lateral. Sus declaraciones han reavivado el debate entre lealtad, ambición personal y la frontera entre crítica pública y abuso.

