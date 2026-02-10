Excampeón con América y Cruz Azul se queda sin equipo

El futbol mexicano podría tener el regreso de un viejo conocido. Ya que Portland Timbers de la MLS anunció la rescisión de contrato del atacante uruguayo Jonathan "Cabecita" Rodríguez, que lo convierte como agente libre justo antes del cierre del mercado de fichajes local.

El atacante de 32 años, llega a esta situación tras una etapa irregular en la liga de los Estados Unidos. Pese a que durante su estancia anotó 17 goles y repartió 7 asistencias en 49 partidos disputados, su rendimiento no convenció lo suficiente para mantener su lugar como jugador franquicia.

América y Cruz Azul suenan como posibles destinos

Ahora, el reloj corre en su contra y en la de los clubes interesados. Jonathan tiene hasta el 3 de marzo para firmar con algún equipo de la Liga BBVA MX, donde ya suenan dos destinos familiares para el sudamericano: el América y Cruz Azul. Con el primero fue pieza clave en la conquista de primer título que posteriormente se convirtió en tricampeonato de las Águilas, donde fue bicampeón y mientras que con la Máquina Celeste también levantó un título de liga tras más de 20 años de sequía.

Su posible regreso a México se perfila como una opción viable para un delantero que conoce el ritmo y las exigencias del balompié azteca. También se menciona un retorno a Peñarol de Uruguay, pero la ventana local y su historial en el país lo colocan como un refuerzo atractivo para equipos que busquen un elemento ofensivo de garantías en el tramo final del mercado.

