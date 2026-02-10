¡Le causa ilusión! Esto dijo Álvaro Fidalgo de poder vestir la playera de la Selección Mexicana

Luego del triunfo del Real Betis frente al Atlético de Madrid en la jornada 23 de LaLiga Española, en donde el mediocampista mexicano Álvaro Fidalgo tuvo su primera titularidad en el conjunto bético en su debut en liga, habló sobre la posibilidad de representar a la Selección Mexicana en la próxima fecha fifa.

"Ilusionado con eso (jugar para México), al final estos 5 años en México me cambió mucho la vida, ahora también soy mexicano, tengo la doble nacionalidad español mexicana, muy orgulloso, represento a los dos países, así que pues nada, intentar dejarlo siempre en lo más alto ahora como mexicano, ya ves que todos los mexicanos van a seguir al Betis y la liga también, los traigo conmigo, así que estoy muy feliz por la historia, espero que ellos también estén muy felices con la afición bética", señaló Fidalgo.

Fidalgo podría recibir su primera convocatoria en la fecha fifa de Marzo para los partidos amistosos frente a Portugal (28 Marzo) en el Estadio Azteca y Bélgica (31 de Marzo) en el Soldier Field de Chicago.

El ex jugador de las Águilas del América cumplió su proceso para recibir la nacionalidad mexicana después de 5 años en la Liga Mx en donde registró 227 partidos y consiguió 3 títulos de liga, además de un campeón de campeones.

