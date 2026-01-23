Exjugador del América podría llegar a la MLS | Negociaciones avanzadas
Un exjugador del Club América estaría muy cerca de dar el salto a la MLS, de acuerdo con reportes recientes. El futbolista analiza una nueva etapa en su carrera y el fútbol de Estados Unidos aparece como su próximo destino.
