logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Exjugador del América podría llegar a la MLS | Negociaciones avanzadas

Un exjugador del Club América estaría muy cerca de dar el salto a la MLS, de acuerdo con reportes recientes. El futbolista analiza una nueva etapa en su carrera y el fútbol de Estados Unidos aparece como su próximo destino.

Videos,
Latinos en Estados Unidos

Por:  Azteca Deportes

Un exjugador del Club América estaría muy cerca de dar el salto a la MLS, de acuerdo con reportes recientes. El futbolista analiza una nueva etapa en su carrera y el fútbol de Estados Unidos aparece como su próximo destino.

Te Recomendamos