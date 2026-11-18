Muchos amantes del mundo fitness aseguran que, para mejorar la zona del abdomen y evitar esos kilos de más en esta parte del cuerpo, el ejercicio ideal es la plancha abdominal. Incluso, distintas personas sostienen que un minuto de este ejercicio puede traer consigo resultados por demás interesantes.

Y si bien este ejercicio efectivamente puede ser importante en el proceso de bajar de peso y marcar el cuerpo, la realidad es que distintos entrenadores y expertos en la materia han terminado con el mismo de soportar 1 minutos esta postura y, en consecuencia, han brindado distintos consejos respecto a lo anterior.

¿Realmente aguantar la plancha abdominal 1 minuto es el mejor ejercicio?

De acuerdo con información del fisioterapeuta y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, Víctor Jiménez, aguantar la postura de la plancha abdominal durante un periodo de 60 segundos realmente no sugiere resultados espectaculares e, incluso, esto puede ser contraproducente para el cuerpo.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

“Aguantar más de 1 minuto no tiene mucho sentido porque, normalmente, a partir de ahí la técnica empieza a deteriorarse”, señala el experto en ejercicio, quien menciona que la fatiga es un indicio de que el cuerpo se comienza a descompensar, lo cual genera la pérdida del trabajo efectivo en la rutina.

Bajo este contexto, el experto considera que el abdomen tiene como función principal estabilizar la columna vertebral y no “lucir bien o trabajada”. Por tal motivo, la plancha realizada durante 1 minuto puede generar resultados que, a largo plazo, no pueden ser los mejores para el cuerpo.

¿Qué ejercicio se puede hacer para reemplazar la plancha abdominal por 1 minuto?

Víctor Jiménez recomienda ampliamente realizar la plancha con una precisión más clara respecto al tiempo que se le otorga a cada ejercicio. En ese sentido, considera que hacer repeticiones de seis segundos con la contracción más efectiva podría generar mejores resultados a futuro.