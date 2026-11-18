La Liga Mexicana ARCO del Pacífico se ha consolidado como el torneo de béisbol más importante que existe en México y uno de los más relevantes a nivel mundial, pues el ganador de este formato representa al país dentro de la Serie del Caribe, un torneo que enfrenta a lo mejor de la zona.

En ese sentido, son miles de personas las que desean conocer qué es lo que ocurrirá este miércoles 18 de noviembre en cuanto a los partidos correspondientes a la temporada 2026 de la Liga Mexicana del Pacífico, así como los horarios oficiales de cada uno de esos en el centro de la República.

¿Qué horarios tendrán los partidos de la Liga Mexicana del Pacífico de hoy 18 de noviembre?

Naranjeros de Hermosillo vs Águilas de Mexicali | 21:30 horas | YouTube LMP.

Tomateros de Culiacán vs Jaguares de Nayarit | 20:30 horas | YouTube LMP.

Charros de Jalisco vs Venados de Mazatlán | 20:30 horas | YouTube LMP.

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Yaquis de CD Obregón vs Cañeros de Los Mochis | 20:30 horas | YouTube LMP.

Algodoneros vs Guasave vs Mayos de Navojoa | 20:30 horas | YouTube LMP.

¿Quiénes son las sorpresas hasta ahora en la Liga Mexicana del Pacífico 2026?

Estamos a poco más de un mes para el término de la temporada regular en la Liga Mexicana del Pacífico y, hasta ahora, los Algodoneros de Guasave se mantienen como la principal sorpresa no solo por la cantidad de victorias obtenidas, sino por la regularidad que han demostrado en el diamante.

Los Algodoneros se mantienen entre los primeros lugares de la clasificación pese a que, en esencia, pocos colocaban al equipo como un candidato al título. Otras escuadras que siguen de cerca a los de Guasave son los Naranjeros de Hermosillo, así como los Yaquis de Ciudad Obregón.