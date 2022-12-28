Neymar fue expulsado en dos minutos en el PSG vs Estrasburgo

Luego de la Copa del Mundo de Qatar 2022, el Paris Saint-Germain regresó a la actividad en la Ligue 1; lo hizo contra el Racing Club de Estrasburgo en la jornada 16 del campeonato local y el partido no tuvo la mejor actuación de los actuación de quienes fueron convocados a la justa mundialista, específicamente de Neymar, ya que fue expulsado por doble amarilla al minuto 61 y 63 del duelo.

A pesar de que el ‘10’ del Paris Saint-Germain y la Selección Brasileña se marchó del campo a los 62 minutos y dejó a su equipo con 10 hombres, los dirigidos por Christophe Galtier sacaron adelante un partido que empezaron ganando pero se empató en la segunda mitad con autogol de Marquinhos. El multicampeón de la liga francesa adelantó sus líneas y, en los últimos minutos, provocó un penal que Kylian Mbappé cobró efectivamente para concretar un sufrido triunfo del conjunto parisino.

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¿Qué partido se perderá Neymar por su expulsión vs Estrasburgo?

El próximo domingo primero de enero de 2023, el Paris Saint-Germain visitará al Lens en el Estadio Bollaert-Delelis para su duelo de la jornada 17 del campeonato liguero de la primera división del futbol francés; a menos de que el castigo sea más severo, ese será el único partido que se perderá Neymar luego de ser expulsado contra el Estrasburgo.

La expulsiones de Neymar en su carrera profesional

Anterior a su doble amarilla contra el Estrasburgo, la última tarjeta roja que vio Neymar fue el 31 de abril de abril contra Lille en un juego correspondiente a la Ligue 1; además, en total, el jugador brasileño ha sido expulsado en cinco ocasiones con la camiseta del Paris Saint-Germain: la primera fue en 2017 y el resto han sido desde febrero de 2020 a la fecha.

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En el resto de su carrera, Neymar ha sido expulsado en siete ocasiones con en el resto de sus clubes: cinco con Santos, una con Barcelona y otra con la Selección Brasileña.