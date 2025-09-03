deportes
F1: ¿Quién es Colton Herta, piloto que será compañero de Checo Pérez en Cadillac?

Cadillac, nuevo equipo de la Fórmula 1, confirmó la llegada de Colton Herta como compañero de Checo Pérez para la temporada 2026. ¿El mexicano corre peligro?

Redacción Azteca Deportes
Otros Deportes
El piloto mexicano Sergio, Checo Pérez volverá a la máxima categoría del automovilismo profesional luego de que se confirmara su vínculo con Cadillac para la siguiente temporada. No obstante, el nacido en Jalisco contará con un nuevo compañero llamado Colton Herta, quien también llegará a la escudería en turno.

Hospitality GP By AZE, eventos de Élite con Checo Pérez

Para poner un poco de contexto, vale decir que Cadillac hará su debut oficial en la Fórmula 1 para la temporada entrante, por lo que buscó hacerse de los servicios de pilotos experimentados a fin de evitar la última posición en la tabla de constructoras, misma ostenta Alpine en la campaña actual.

¿Quiénes son los pilotos oficiales de Cadillac para la próxima temporada de la F1?

Además de la contratación de Checo Pérez, Cadillac también confirmó el fichaje de Valtteri Bottas, piloto finlandés que, curiosamente, cuenta con mejores registros que el mexicano. Ahora, la escudería de recién ingreso a la Fórmula 1 acaba de concretar la llegada de Colton Herta.

¿Quién es Colton Herta y por qué Cadillac lo contrató?

Nacido el 30 de marzo del 2000 en Santa Clara, California, Colton Herta es un piloto estadounidense de 25 años de edad que, en las últimas temporadas, ha concedido resultados por demás llamativos en la IndyCar, por lo que, tras ser visoreado por Cadillac, representará a la escudería en la Fórmula 1.

¿Qué posición tendrá Colton Herta en Cadillac?

Fue durante este miércoles 3 de septiembre que Cadillac confirmó la llegada de Colton Herta, quien será el tercer piloto de la escudería para la siguiente campaña y que, con ello, se convertirá oficialmente en el piloto de pruebas, esto luego de ser ganador del IndyCar en nueve ocasiones.

¿Por qué Herta no puede quitarle el puesto a Checo Pérez en Cadillac?

En este punto es preciso mencionar que, hasta ahora, Colton Herta no cuenta con una superlicencia , misma que es indispensable para que un piloto pueda debutar en la Fórmula 1. Además, antes de pensar en su debut primero tiene que superar un programa de carreras en Europa el próximo año, esto con el objetivo de conseguir los 40 puntos fundamentales para contar con este documento.

Fórmula 1
Checo Pérez
Cadillac F1
